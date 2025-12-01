La Corse fait partie des régions les plus touchées par la grippe

Elle fait partie des invités indésirables de cette fin d’année. La grippe a gagné la Corse au cours des derniers jours, au point que l’île est désormais entrée en phase épidémique, à l’instar de l’ensemble des régions françaises.



Selon les données de surveillance du réseau Sentinelles pour la période du 15 au 21 décembre 2025, le taux d’incidence des infections respiratoires aiguës — incluant la grippe, le Covid-19 et d’autres virus respiratoires — observées chez les patients consultant un médecin généraliste a atteint 384 cas pour 100 000 habitants en Corse. À ce stade, l’île se retrouve au quatrième rang des régions françaises les plus touchées, derrière la Nouvelle-Aquitaine (596 cas), la Bretagne (547) et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (480).



Au niveau national, l’épidémie grippale est désormais bien installée, avec une circulation active du virus saisonnier observée dans toutes les régions du continent. Le taux d’incidence des cas de grippe vus en consultation de médecine générale dans l’Hexagone est estimé à 234 cas pour 100 000 habitants.



Cette hausse s’inscrit dans une tendance générale de croissance des infections respiratoires aiguës cet hiver, portée par la grippe mais aussi par d’autres virus respiratoires qui circulent activement.

Les consultations en médecine générale pour syndrome grippal ont nettement augmenté ces dernières semaines, reflétant une activité grippale qui gagne du terrain après une période relativement calme observée plus tôt dans la saison. Au niveau hospitalier, certaines régions ont déjà signalé une augmentation des passages liés à la grippe, notamment chez les personnes âgées ou chez les jeunes enfants, populations traditionnellement les plus vulnérables.



Dans ce contexte, les autorités sanitaires rappellent l’importance de la vaccination antigrippale, en particulier pour les personnes à risque — les plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques ou immunodéprimées — ainsi que le maintien des gestes barrières (lavage des mains, aération, port du masque en cas de symptômes), afin de limiter la propagation et les formes graves.