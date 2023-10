La Corse-du-Sud en vigilance orange vague submersion vendredi

🔶 6 départements en Orange pic.twitter.com/szNBfI3RZD

— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 19, 2023

Un épisode de fortes pluies se met en place sur le pourtour méditerranéen. Six départements sont placés en vigilance orange "pluie-inondation" et "vagues-submersion" dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 octobre.Le vent, qui va se renforcer jeudi, va générer "de fortes vagues de sud à sud-ouest et une surélévation temporaire du niveau de la mer" vendredi pouvant engendrer des submersions, notamment en Corse-du-Sud, détaille Météo France dans son bulletin.Le département est donc placé en vigilance orange vague submersion pour la journée de vendredi. Une vigilance de niveau jaune est aussi arrive à partir de ce jeudi soir.