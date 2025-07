La Citadelle de Calvi en lice pour devenir le "Monument préféré des Français 2025"

La Citadelle de Calvi portera les couleurs de la Corse dans l’édition 2025 du concours « Le Monument préféré des Français ». L’annonce a été faite mercredi soir, en direct sur France 3, lors de l’émission Le Village préféré des Français, présentée par Stéphane Bern. Quatorze monuments, chacun représentant une région, ont été sélectionnés cette année. Pour la collectivité calvaise, cette désignation représente une forme de reconnaissance : « C’est avec une immense fierté que nous avons accueilli la nouvelle », a réagi la municipalité sur Facebook..



Érigée au XIIIe siècle, la Citadelle surplombe le golfe de Calvi et s’impose comme l’un des sites patrimoniaux les plus emblématiques de Corse. Elle témoigne de plusieurs siècles d’histoire militaire, religieuse et maritime, et reste aujourd’hui un point de repère majeur dans le paysage balanin. L’architecture imposante de la forteresse, sa vue imprenable sur la mer, et son lien profond avec l’identité locale en font un candidat de poids au concours national.



Pour la mairie, ce concours est plus qu’un symbole : « Elle affrontera les treize autres monuments en lice pour tenter de devenir lauréate du vote national, au mois de septembre. » Les votes sont ouverts depuis ce jeudi 10 heures et se poursuivront jusqu’au 18 juillet à 23h59. Le public peut voter via le site de France Télévisions ou par téléphone au 3245. « Nous comptons dès à présent sur vos votes afin de pouvoir soutenir comme il se doit notre joyau », insiste la Ville, qui espère voir une mobilisation massive autour de sa Citadelle. L’objectif est clair : « Hissons notre chère Citadelle vers le haut du podium ! »



Le résultat final sera annoncé à la rentrée lors d’une émission spéciale en prime time.