La CdC veut donner un nouvel élan aux mobilités douces autour du golfe d’Ajaccio

Depuis plusieurs années, la Collectivité de Corse mène une politique « ambitieuse » en faveur des déplacements doux sur le territoire ajaccien. Avec la voie verte des Sanguinaires, la piste cyclable de l’Amirauté, les aménagements de Saint-Joseph et d’Aspretto ou encore la liaison entre le Ricanto et l’échangeur de Bastelicaccia, ce sont ainsi près de seize kilomètres d’itinéraires qui ont déjà vu le jour dans l’objectif de « structurer un réseau continu de voies douces connectant les principaux pôles de vie, d’emploi et d’échanges du territoire, en particulier entre Ajaccio et la rive sud du golfe ».



Afin de franchir une nouvelle étape, lors de la session de cette fin de semaine, un rapport sera présenté à l’Assemblée de Corse pour permettre la réalisation d’un itinéraire cyclo-piéton reliant Bastelicaccia à Porticcio, et pour la première fois, le franchissement du Prunelli. Sur environ cinq kilomètres, l’opération prévoit la requalification de la contre-allée de l’ex-RT 40 entre Bastelicaccia et le fleuve, la construction d’une passerelle cyclo-piétonne de 44 mètres, et l’aménagement d’une voie verte le long de l’ex-RD 55 jusqu’au centre de Porticcio. Les trois sections formeront un itinéraire continu et sécurisé entre les deux rives. La première associera une chaussée à voie centrale banalisée sur 850 mètres et une voie verte sur 450 mètres, un dispositif permettant de réduire la vitesse des véhicules tout en assurant une circulation plus sûre pour les cyclistes et les piétons.



La collectivité prévoit que la passerelle, large de quatre mètres, sera conçue avec un parti pris de sobriété, avec une structure en acier peint brun ou ocre et des garde-corps en bois ou en métal thermolaqué, afin de s’intégrer harmonieusement dans le paysage boisé du Prunelli. Sur la section de l’ex-RD 55, la voie verte, d’une largeur de quatre mètres, sera séparée de la chaussée par un dispositif en béton coloré. Dans le centre de Porticcio, où la fréquentation piétonne est importante, des bandes cyclables de 1,50 mètre seront tracées de part et d’autre de la route. Une aire de covoiturage de 1 400 m², comprenant 34 places dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite, est également prévue au carrefour de Cavru.



Le coût global du projet est évalué à environ 11 millions d’euros pour les trois sections principales, auxquels s’ajoute un aménagement de tourne-à-gauche estimé à 500 000 euros, destiné à sécuriser l’accès à la zone commerciale du lieu-dit Prunelli. Ce dernier fera l’objet d’un financement partagé entre la Collectivité de Corse (326 958 euros) et la société B&S (170 000 euros). Le projet pourrait par ailleurs bénéficier d’un financement à hauteur de 80 % dans le cadre du Plan de transformation et d’investissement pour la Corse. Une participation de la commune de Grosseto Prugna est également envisagée pour les travaux en traversée d’agglomération.



Enfin, le rapport indique que des études routières sont d’ores et déjà en cours pour prolonger l’itinéraire jusqu’à Mare e Sole, sur les communes d’Albitreccia et de Pietrosella.