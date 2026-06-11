« La Ballade du pendu du Niolu » à Santa Lucia di Tallà et Corti

La première rencontre, ce vendredi 12 juin à 14 heures, aura pour décor la médiathèque territoriale de Santa Lucia di Tallà. Une rencontre suivie d’une séance de l’auteur de « La ballade du pendu du Niolu » (Editions Azoé de Carole Lenzini) : Lucrèce Luciani. Ecrivaine, elle a passé son enfance au Maroc et dans le Niolu de son père, Xavier Luciani, où elle retourne le plus souvent possible. « J’ai toujours entendu parler de ce terrible épisode corse des impicati di u Niolu » déclare-t-elle.

En 1774, dans le Niolu, onze hommes sont arbitrairement pendus par la France, lors des derniers soubresauts de révolte qui ont suivi l’annexion de la Corse. Cet événement est resté si vif dans la mémoire des Niolins qu’une commémoration a lieu chaque 23 juin à Calacuccia devant la plaque des onze noms apposés au couvent Saint-François, lieu de l’exécution. Parmi ces martyrs, figure Marcu-Maria Albertini, un jeune homme de dix-sept ans.





« Dans mon livre, j’ai choisi d’évoquer Marcu Maria Albertini, sans doute parce que l’enfance tient souvent une place centrale dans mes textes. Certains lui donnent 17 ans, 15 ans selon d’autres sources, très ténues. Le texte retrace sa vie, de sa naissance dans une clairière jusqu’à sa mort. Il est pour moi un poète des bois, un enfant forestier. Si l’on n’en sait pas plus sur lui que sur les dix autres, son jeune âge a toujours ému, interrogé, inspiré surtout et il existe une association Marcu Maria, une chanson, un film, une bande dessinée. Il manquait un livre. Je m’y suis attelée » explique l’auteure. Cet ouvrage est une alternance entre Histoire et conte poétique qui mêlent plusieurs personnages : Marcu Maria, petit bonhomme de pin, les Pins Laricio, la Vouivre au Golo, Sybille, dans sa grotte, les animaux, les sources, la flore de la forêt Valdu Niellu…





Les rencontres

– Vendredi 12 juin à 14 h à la médiathèque de Sainte-Lucie-de-Tallano, en lien avec collège Jacques de Rocca Serra (Levie). Des lectures d’extraits par les collégiens sont prévues.

– Le 16 juin à 18 h à la médiathèque de Corte.

A noter aussi que Lucrèce Luciani, actuellement à Calacuccia, prendra la parole le 23 juin, date de la commémoration des onze pendus.

