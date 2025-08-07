L214 et Global Earth Keeper : une pétition pour demander la fermeture de l'abattoir de Porto-Vecchio

Manon Perelli le Jeudi 7 Août 2025 à 15:58

Après que l’association L214 a diffusé une vidéo révélant de graves dysfonctionnements dans l’abattoir de Porto-Vecchio la semaine dernière, une vingtaine de défenseurs de la cause animale s’est rassemblée ce jeudi devant la préfecture de Corse à Ajaccio pour demander la fermeture de la structure. Une pétition ayant déjà recueilli 74 500 signatures, dont 2 500 en Corse, a également été transmise aux services de l’État.

