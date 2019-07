L’ostrice, un ghjuvellu di a ricerca à l’Università di Corsica / CNRS

Dapoi u 2013, face parte di i sughjetti di primura di a ricerca nant’à a pesca à l’Università di Corsica / CNRS : ammaestrà l’ostrice nustrale di u stagnu di Diana, nant’à a costa urientale.Dopu à quattru anni di travagli à Stella Mare, laburatoriu di l’Università di Corsica è di u CNRS, sò riesciuti i cercadori à ammaestrà, in u 2017, a ripruduzzione di sta spezia. Vene stu successu scentificu da e sperimentazione fatte nant’à sta piattaforma dedicata à l’ingenieria marina è liturale in u Mediterraniu, in cullaburazione stretta cù l’ostreicultori corsi. U scopu di stu prugramma : si tratta di cunnosce megliu l’ostrice nustrale, quand’ella face l’ovi, u so modu di campà, e so tecniche d’al- levu è u so ciculu di ripruduzzione.



Bisogna à dì ch’ella hè tamanta a scumessa, nanzituttu d’un puntu di vista patrimuniale è per man- tene a biodiversità. Scempiata assai da l’eccessi di a pesca è da i parasiti à u seculu scorsu, l’Ostrea edulis, a sola spezia endemica in Europa, cunnisciuta è barrattata in Corsica da l’Antichità rumana, hè stata dannighjata assai. Risultatu : minacciata di smarrisce, hè stata rimpiazzata à pocu à pocu da l’ostrice ciotta giappunesa, à tal’puntu ch’ella raprisenta oghje solu 5 % di a pruduzzione ostreicula in Francia.





I travagli messi in ballu à Stella Mare contanu avà di rinvivisce sta spezia prisente soprattuttu nant’à a costa Atlantica è in Corsica. Di fatti, si face avà un’introduzzione inde l’ambiu marinu di vermi d’os- trice piatta prudutti da a quadra di u laburatoriu. Dapoi e so prime pruduzzione di larve in u 2014, di modu sperimentale sò state introdutte à u stagnu di Diana centinaie di ghjuvanili d’ostrice, nati à Stella Mare inde cundizione bunissime di timperatura, di lume è di qualità di l’acqua. Sti pochi anni, hè sempre di più impurtante a pruduzzione fatta trà i muri di u laburatoriu, chì hà francatu, di 2018, u zogliu simbolicu di un milione d’individui.





« Avà chì avemu propiu a maestria di u ciculu di ripruduzzione, cercanu i nostri studii à uttimizà a pruduzzione di vermi è à megliurà e pratiche culturale inde u stagnu, spieca Jean-José Filippi, inge- niere di ricerca à Stella Mare. U tassulu di sopravvita hè oghje vicinu à 30 %, di fatti s’avvianu avà i nostri travagli ver’di u studiu di u cumpurtamentu di l’ostrice inde l’ambiu è a megliurazione di u so nutrimentu per buscà ci e cundizione d’allevu e più bone ».