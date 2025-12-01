« L’individu en devenir à l’ère du Numérique - Indiventassi à l’età numerica » thème de l’édition 2025 du NEC

«Le HUB Corsica est une association à but non lucratif créée en 2022, présidée par Danielle Mattei, qui vise à mettre en réseau des acteurs de l'inclusion numérique en Corse, que ce soit des acteurs associatifs, entreprises ou collectivités. On soutient ces acteurs en proposant notamment des actions assez innovantes. » explique Bernardu Cesari, délégué Général du HUB Corsica. Partenaire de cette manifestation, qui se déroule mercredi 10 et jeudi 11 décembre à l'Alb'oru à Bastia, l’Union Départementale des Associations Familiales de Corse-du-Sud qui œuvre pour l’inclusion, l’éducation et l’accompagnement des familles face aux transformations du monde numérique. À travers ses actions locales, elle accompagne parents et enfants pour que le numérique soit un facteur d’émancipation, de lien et d’égalité.



2e édition sur le thème « L’individu en devenir à l’ère du Numérique - Indiventassi à l’età numerica »



« Le programme national Numérique En Commun est porté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et s’est déroulé cette année à Strasbourg. Ensuite il y a des NEC régionaux qui se déroulent à différentes dates » souligne Bernardu Cesari. «Le NEC Corsica s’inscrit pleinement dans cette opération en apportant une voix territoriale forte à la réflexion collective sur les usages numériques en Corse ».



Cette manifestation des 10 et 11 décembre s’adresse au tout public : enfants, parents, grands-parents, jeunes en et hors système scolaire, en recherche d’emploi ou en création de TPE, acteurs et institutionnels, Enseignants, formateurs et conseillers numériques. Startuppers, entrepreneurs et acteurs économiques. Représentants des collectivités et institutions. Médiateurs et acteurs de l’inclusion numérique. Associations et acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), autour d’actions participatives, dans le but de renforcer la légitimité et la pérennité des initiatives numérique sur le territoire. « Cette édition porte l’ambition forte de comprendre comment chaque individu, qu'il s'agisse des jeunes, des parents, des seniors, des professionnels ou des citoyens, peut trouver sa place et se construire dans un environnement numérique en constante évolution. L’objectif est clair : faire dialoguer les univers de l’éducation, de l’emploi, de l’innovation, de l’inclusion et de la citoyenneté pour construire un numérique profondément humain » ajoute Bernardu Cesari. Ces deux journées sont conçues comme un itinéraire progressif, allant de la réflexion éducative à l’action territoriale.



Le programme

Centre Culturel Alb’Oru et salle Papi de l’Association Alpha

Mercredi 10 décembre

10h30/ 11h30 : Conférence – « Grandir à l’ère du numérique : impacts, opportunités et risques » avec Jocelyn Lachance, sociologue, membre de OPEN, spécialiste de la parentalité et de l’éducation numérique - Modération Jean-Baptiste Manenti

11h30/12h30 : Table ronde : « Accompagner les enfants et adolescents dans un environnement numérique »

13h45/16h30 : Ateliers

16h30 - 18h15 : Ciné-Débat autour du film « Générations écrans »

18h15 Apéro Musical

En continu

10h00 - 16h30 Stand TNE & Liviu - Ateliers numériques Orange Stand Mon Espace santé adultes, enfants, grossesse

13h45 - 16h30 : Atelier réalité virtuelle cyberharcèlement



Jeudi 11 décembre

Centre Culturel Alb’Oru et salle Papi de l’Association Alpha

10h00 - 11h00 Présentation des enjeux du numérique dans le travail, l’insertion professionnelle Table ronde - Défis et opportunités du numérique.

11h00/12h30 et 14h30/15h30 : Ateliers

15h30/16h30 : Clôture

Toute la journée 10h00/15h30 : Atelier réalité virtuelle cyberharcèlement & Stand TNE et atelier Orange Pro « être visible sur internet et les réseaux sociaux » Des solutions et des outils pour entrepreneurs et salariés potentiels

