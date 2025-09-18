L'émouvant hommage à Émilie Dequenne lors de l'ouverture de Portivechju Film Festival

Marie-Ange Luciani, Pido, Olivier Nakache et Eric Toledano...



Les spectateurs ont pu alors découvrir le premier film projeté dans le cadre du PFF. Il s'agit de

, de Jérôme Commandeur. Présent à Porto-Vecchio, le réalisateur s'est effacé un temps au profit de l'humoriste qu'il n'a jamais cessé d'être, réussissant à déclencher les rires des spectateurs, pourtant encore secoués par l'hommage rendu à Emilie Dequenne : "Je la connaissais un peu, nous avions fait Fort Boyard ensemble. Elle avait été formidable, mais moi, faire des roulades dans du ketchup ou bouffer des araignées, ça n'était pas mon truc..."

Un peu plus tôt, les festivaliers avaient descendu le tapis orange qui avait été installé devant l'espace culturel Jean-Paul de Rocca Serra, s'arrêtant à l'entrée, le temps d'une pause photo glamour. Parmi les personnalités, on a noté la présence de la productrice Marie-Ange Luciani, qui préside le comité de cette deuxième édition. On a vu aussi Pido, et les réalisateurs d'Intouchables, Olivier Nakache et Eric Toledano, qui animeront demain après-midi une masterclass (de 14 h 30 à 15 h 30).