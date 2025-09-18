L'émouvant hommage à Émilie Dequenne lors de l'ouverture de Portivechju Film Festival

En guise d'hommage, un film de quelques minutes a retracé les plus beaux rôles de la carrière d'Emilie Dequenne, qui sera associée pour l'éternité au Portivechju Film festival.
"Les hommages, c'est dur, et pire encore quand c'est quelqu'un qu'on admire, qu'on aime. Je vais être honnête, je n'arrive pas à croire qu'elle ne soit plus là. Tous les mots pour parler d'elle me semblent dérisoires, pas à la hauteur de la grande femme qu'elle était. On ne se voyait pas beaucoup, mais j'avais pour elle un amour immense. Ce qui la rendait si spéciale, c'était sa constance. Elle était toujours la même. Constante dans son talent, bien sûr, une immense actrice, mais aussi constante avec les gens. Toujours dans la bienveillance. C'était une femme d'une authenticité rare, d'une bonté et d'une douceur qui n'était jamais feinte." Très émue après son discours, Leïla Bekhti a été chaleureusement applaudie par les Porto-Vecchiais présents dans la salle. Puis elle est tombée dans les bras de Michel Ferracci. "Leïla Bekhti avait un agenda chargé. Elle a réussi à venir pour rendre hommage à Emilie, et vraiment ça me touche", a confié l'acteur porto-vecchiais, cofondateur avec son épouse du Portivechju film festival.
Avant la prise de parole de Leïla Bekhti, un film de quelques minutes a été projeté, qui a retracé les grands moments de la carrière d'actrice d'Emilie Dequenne. Le prix qui porte désormais son nom lui a été remis, à titre posthume. Ce prix récompensera, lors des futures éditions, « une femme inspirante, réalisatrice, comédienne ou productrice, et dont le talent et l'engagement reflètent les valeurs chères à Émilie : passion, exigence et humanité ».
Marie-Ange Luciani, Pido, Olivier Nakache et Eric Toledano...
Les spectateurs ont pu alors découvrir le premier film projeté dans le cadre du PFF. Il s'agit de T'as pas changé, de Jérôme Commandeur. Présent à Porto-Vecchio, le réalisateur s'est effacé un temps au profit de l'humoriste qu'il n'a jamais cessé d'être, réussissant à déclencher les rires des spectateurs, pourtant encore secoués par l'hommage rendu à Emilie Dequenne : "Je la connaissais un peu, nous avions fait Fort Boyard ensemble. Elle avait été formidable, mais moi, faire des roulades dans du ketchup ou bouffer des araignées, ça n'était pas mon truc..."
Un peu plus tôt, les festivaliers avaient descendu le tapis orange qui avait été installé devant l'espace culturel Jean-Paul de Rocca Serra, s'arrêtant à l'entrée, le temps d'une pause photo glamour. Parmi les personnalités, on a noté la présence de la productrice Marie-Ange Luciani, qui préside le comité de cette deuxième édition. On a vu aussi Pido, et les réalisateurs d'Intouchables, Olivier Nakache et Eric Toledano, qui animeront demain après-midi une masterclass (de 14 h 30 à 15 h 30).
Au programme ce vendredi
La deuxième journée du festival sera marquée par une autre masterclass, celle donnée par compositeur corse Pierre Gambini, de 10 heures à 11 h 30. Suivront trois films : Marcel et Monsieur Pagnol, de Sylvain Chomet (à 16 heures) ; L'Intérêt d'Adam, de Laura Wandel (à 18 h 15) ; et Vie privée de Rebecca Zlotowski (à 20 heures). Enfin, ceux qui n'ont pas pu avoir de place ce jeudi soir pour assister à la projection de T'as pas changé bénéficieront d'une séance de rattrapage, à 10 heures
