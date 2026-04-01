CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Battì Manfruelli, dessinateur de presse 29/04/2026 À Gavignanu, Core in Fronte dénonce la vente d’un terrain agricole à un investisseur étranger 25/04/2026 Plateau de Santa Chjara de Rutali : 5 morts dans le crash de Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile le 25 avril 2009  25/04/2026 Une compagnie corse veut lancer des liaisons rapides entre Bastia et l’Italie 25/04/2026

L’eau vive de Santa Maria


le Samedi 25 Avril 2026 à 11:50

Le ciel s’est ouvert sans bruit, comme une promesse tenue. Après les jours plus lourds, la lumière revient, franche, presque éclatante, et avec elle ce sentiment simple que tout reprend sa place. L’eau, elle, n’a jamais cessé.



L’eau vive de Santa Maria
Elle descend des hauteurs, ici de Santa Maria du Lota, patiente, fidèle à son chemin, glissant entre les pierres, caressant les racines, creusant son passage avec une douceur obstinée. Depuis toujours, elle suit cette route invisible qui la mène à la mer, sans détour, sans fatigue.


Sous le soleil retrouvé, elle paraît plus claire encore. Pure. Vivante. Elle capte la lumière, la brise en éclats mouvants, et raconte sans un mot l’histoire du temps qui passe sans jamais s’interrompre.
Il y a dans ce mouvement quelque chose d’apaisant. Une évidence. Le monde peut bien changer autour, les saisons hésiter, les hommes s’agiter : l’eau, elle, continue. Elle coule comme elle a toujours coulé, reliant la montagne à la mer, le présent à ce qui existait déjà bien avant nous.
Et dans cette simplicité, il y a peut-être l’essentiel. Comme le rappelle cette vidéo.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos