L’eau vive de Santa Maria

Elle descend des hauteurs, ici de Santa Maria du Lota, patiente, fidèle à son chemin, glissant entre les pierres, caressant les racines, creusant son passage avec une douceur obstinée. Depuis toujours, elle suit cette route invisible qui la mène à la mer, sans détour, sans fatigue.





Sous le soleil retrouvé, elle paraît plus claire encore. Pure. Vivante. Elle capte la lumière, la brise en éclats mouvants, et raconte sans un mot l’histoire du temps qui passe sans jamais s’interrompre.

Il y a dans ce mouvement quelque chose d’apaisant. Une évidence. Le monde peut bien changer autour, les saisons hésiter, les hommes s’agiter : l’eau, elle, continue. Elle coule comme elle a toujours coulé, reliant la montagne à la mer, le présent à ce qui existait déjà bien avant nous.

Et dans cette simplicité, il y a peut-être l’essentiel. Comme le rappelle cette vidéo.