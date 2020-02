L'aéroport de Bastia-Poretta inaugure sa nouvelle caserne de pompiers

Les chefs de manœuvre et pompiers auront désormais à leur disposition une caserne flambant neuf. Ce mardi 25 février, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Corse, Jean Dominici, le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, le directeur de l'aviation civile du Sud Est, Yves Tatibouet, José Galletti, la maire de Lucciana, les représentants de la mairie de Borgo et Bastia étaient venus inaugurer ce nouvel espace dédié au service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs (SSLIA). Pour l'occasion, un prêtre est venu mettre ce nouveau lieu sous la protection de sainte Barbe, patronne des soldats du feu.



Une trentaine de pompiers pourront profiter de la structure de 900m2 au pied de la piste d'atterrissage.

Il faut dire que l'ancien bâtiment datait de 1958 et n'était plus très fonctionnel.

A présent les pompiers disposent d'une caserne plus opérationnelle avec une salle de veille de 20m2 permettant de traiter les appels d'urgence et de superviser l'activité des pistes. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a pris en charge l'intégralité des travaux, soit un million d'euros.



Les pompiers de cette caserne peuvent intervenir sur des débuts d'incendie sur les appareils, des feux de moteur, une fumée à l'intérieur de l'avion, des trains d'atterrissages bloqués mais aussi pour des interventions sur les périls animaliers ( des faucons ou autres volatiles qui seraient sur la piste et empêcheraient les avions d'atterrir).