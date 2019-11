L'Union des auto-entrepreneurs contre la réforme de l'ACRE

La réforme de l’ACRE remise en question pour les auto-entrepreneurs à partir du 1er janvier 2020 : Le Gouvernement décide de ne plus encourager la création d’entreprise pour tous.



Selon les dernières informations communiquées à l’UAE par le ministère du Travail, le projet de décret modifiant très substantiellement les bénéficiaires de l’ACRE a été reporté au 1er janvier prochain.



Au-delà de ce simple report de calendrier, il n’en demeure pas moins que le Gouvernement maintient sa position de remise en cause du bénéfice de l’ACRE pour les auto-entrepreneurs à partir du 1er janvier 2020 :



– en la limitant à une seule année d’exonération à 50%



– avec qui plus est la rétroactivité de la mesure à l’encontre de ceux qui en bénéficient actuellement ayant créé leur activité suite à l’encouragement même du Gouvernement en début d’année. Ils verront leur aide baisser en 2ème année de de 50% à 25% et en 3ème année de 25% à 10%.



– par un retour aux conditions d’éligibilité réservées aux demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, et jeunes de moins de 26 ans, L’ACRE est la seule aide qui, sous sa forme progressive en trois ans, permet aux créateurs les plus fragiles de développer leur activité.

L’UAE continue de s’opposer à cette mesure qu’elle juge inutilement punitive.



Au-delà, l’UAE souhaite que le Gouvernement continue d’explorer un dispositif fondé sur un revenu fiscal de référence. L’objectif est de conserver le bénéfice de l’ACRE aux populations les plus fragiles, y compris aux travailleurs salariés en situation de précarité ou à temps partiel avec un petit salaire.



Pour l’UAE, le Gouvernement se doit de faire preuve d’une grande attention envers des populations défavorisées pour lesquelles l’entrepreneuriat et l’initiative individuelle sont porteuses d’avenir et de solution face à l’absence de réponse par l’emploi salarié.



De toute évidence, la population des demandeurs d’emploi ne fera qu’augmenter sans cette

aide à la création pour ces populations.



Vous pouvez compter sur notre vigilance et sur notre engagement à défendre la cause de ceux

qui entreprennent !



L’Equipe UAE