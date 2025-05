L'IMAGE - Bastia : l'impact de la foudre sur les toits de la ville

Ce type d’impact de foudre, aussi visuel qu’effrayant, se produit lorsque des charges électriques opposées s’accumulent entre les nuages et le sol, entraînant une décharge brutale.

En touchant un bâtiment, la foudre peut provoquer des incendies si elle enflamme la toiture ou des matériaux combustibles. Elle peut aussi causer des dégâts structurels en raison de la chaleur extrême (jusqu’à 30 000 °C) et à l’onde de choc.

Des coupures d’électricité et des pannes d’équipements électroniques peuvent aussi, dans le sillage de l'impact, être constatées.

Il peut y avoir également des risques humains, bien que rares, si des personnes se trouvent trop proches sans protection.



Heureusement, dans ce cas précis, aucun blessé n’est à déplorer.







Il n'en demeure pas moins que photographier un impact de foudre est une prouesse qui nécessite bien souvent, et, selon les spécialistes, une exposition longue (souvent avec un trépied), en visant un point fixe du paysage en espérant fixer le moment où il aura lieu.

Indispensable aussi une météo propice, cela coule de source, une bonne protection en prenant le soin de rester à l'abri et, même si l’usage de capteurs ou logiciels déclencheurs spécifiques (détecteurs d’éclairs) est parfois indispensable, il convient d'avoir surtout une réactivité extrême.

À l'évidence, Thomas Melin a ici réuni tout ce qu'il fallait pour capturer l'instant, où l’éclair, telle une boule de feu d'une puissance incroyable, frappe la ville.