L’Alivetti sort son premier album : entre racines corses et influences planétaires

C’est un premier aboutissement pour L’Alivetti, ce quatuor balanin formé de Lisandru Savelli, Pascal et Mathéo Carboni (chants), accompagnés du guitariste Alexandre François. Après plusieurs mois de travail, ils viennent de sortir leur premier album, Per Fighjà e Stelle, enregistré au Carmina Studio avec la participation des musiciens Jeremy Lohier, Pirro Barrios et Thomas Moscardini, sous les arrangements de Julien Muraccioli.



Le disque rassemble 11 titres, dont 10 chansons et un instrumental à la cetera. Les textes sont signés par Ghjuvan Filippu Stefani, Ghjuvan Federiccu Terrazzoni, Tittò Limongi et Roland Frias. Les compositions naviguent entre tradition corse et emprunts modernes, à l’image de certains clins d’œil aux Beatles ou aux Gipsy Kings. « L’Alivetti, c’est un univers musical mêlant beaucoup d’influences, porté par l’envie de promouvoir notre langue et notre culture », explique Alexandre François. « Sur cet album, on trouve beaucoup de couleurs musicales. Il est le fruit de plus d’un an de travail, d’expériences vécues et de collaborations passionnantes. Chaque morceau explore un univers unique, entre terre et ciel, entre souvenirs et rêves. »



Le répertoire aborde des thèmes aussi variés que l’amour, la préservation de la langue corse ou encore la disparition du balbuzard pêcheur.



Après leur passage remarqué en mars 2024 au Petit Théâtre de l’Opéra de Bastia, L’Alivetti se prépare à sillonner les routes. Une tournée est prévue cet été, avec une série de concerts en Corse — Santa Reparata di Balagna (8 juillet), Evisa (12 juillet), Corte (17 juillet), Calvi (24 juillet) — mais aussi une première date sur le continent : à Thoard, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le 28 juin. « C’est une étape importante pour nous, après des mois à faire résonner nos voix entre mer et montagne », confient les membres du groupe. Le public, lui, peut désormais découvrir leur univers en écoutant Per Fighjà e Stelle.