L’ASB 92 généreuse envers l’association Una Manu

Una Manu.corsica/Bastia-l-association-Una-Manu-au-service-des-plus-precaires_a77387.html pourra avec cet apport accompagner davantage de familles en situation de précarité et notamment les enfants au sein de leur foyer ou placés, les familles monoparentales ainsi que les personnes âgées afin qu’elles puissent, elles aussi, vivre des fêtes de Noël chaleureuses et réconfortantes, avec des cadeaux et des colis alimentaires festifs. Tout au long de l’année, « Una Manu », fondée en 2009 à Bastia, composée de cinq femmes bénévoles, s’engage également auprès des personnes âgées, en œuvrant pour rompre leur isolement et en leur apportant régulièrement des colis alimentaires. En 2011, elle a obtenu le prix Femina et a terminé 10ème de l’édition Nationale.
L’Associu Sporting Club Bastia 92 a quant à elle pour objet de perpétuer le souvenir d'une génération de joueurs du SC Bastia (91-92) mais elle s’engage aussi auprès d’association et chaque année soutient une opération caritative. La somme remise à Una Manu, correspond à la recette réalisée lors du 2e mémoriel René Exbrayat.
L’Associu Sporting Club Bastia 92 a quant à elle pour objet de perpétuer le souvenir d'une génération de joueurs du SC Bastia (91-92) mais elle s’engage aussi auprès d’association et chaque année soutient une opération caritative. La somme remise à Una Manu, correspond à la recette réalisée lors du 2e mémoriel René Exbrayat.
-
Tempête : Trafic maritime suspendu à Bastia et à l’Île-Rousse
-
Tempête Benjamin : la Corse placée en vigilance orange
-
Tempête Benjamin : les traversées maritimes perturbées entre la Corse et le continent ce jeudi
-
À Luri, les pompiers célèbrent l’héritage et préparent l’avenir
-
Taxis d’Ajaccio : la colère monte face à la nouvelle ligne de bus vers l’aéroport