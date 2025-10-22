CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Tempête : Trafic maritime suspendu à Bastia et à l’Île-Rousse 22/10/2025 Conférence : « Le système des arts au service de Napoléon et de la dynastie impériale » 22/10/2025 L’ASB 92 généreuse envers l’association Una Manu 22/10/2025 Tempête Benjamin : la Corse placée en vigilance orange  22/10/2025

L’ASB 92 généreuse envers l’association Una Manu


Philippe Jammes le Mercredi 22 Octobre 2025 à 17:11

L’association Una Manu vient de recevoir un don de la part de l’Associu Sporting Bastia 92, un chèque de 1 500 €.




Una Manu.corsica/Bastia-l-association-Una-Manu-au-service-des-plus-precaires_a77387.html pourra avec cet apport accompagner davantage de familles en situation de précarité et notamment les enfants au sein de leur foyer ou placés, les familles monoparentales ainsi que les personnes âgées afin qu’elles puissent, elles aussi, vivre des fêtes de Noël chaleureuses et réconfortantes, avec des cadeaux et des colis alimentaires festifs. Tout au long de l’année, « Una Manu », fondée en 2009 à Bastia, composée de cinq femmes bénévoles, s’engage également auprès des personnes âgées, en œuvrant pour rompre leur isolement et en leur apportant régulièrement des colis alimentaires. En 2011, elle a obtenu le prix Femina et a terminé 10ème de l’édition Nationale.
L’Associu Sporting Club Bastia 92 a quant à elle pour objet de perpétuer le souvenir d'une génération de joueurs du SC Bastia (91-92) mais elle s’engage aussi auprès d’association et chaque année soutient une opération caritative.  La somme remise à Una Manu, correspond à la recette réalisée lors du 2e mémoriel René Exbrayat.
 
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos