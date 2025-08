L’AC Ajaccio renonce à saisir le CNOSF, Alain Orsoni répond à Romain Molina

Comme nous vous l’annoncions depuis près d’une semaine, et malgré les déclarations d’Alain Orsoni, ces derniers jours, l’AC Ajaccio a officiellement renoncé à saisir le CNOSF, dont l’ultime délai était fixé ce mercredi 6 août à 17 heures : « L'AC Aiacciu n'est pas en mesure de saisir le CNOSF dont le délai expirait ce jour à 17heures. Les dirigeants s'attellent à présenter un budget pour évoluer en National 1 afin de préserver le statut professionnel » a annoncé le club dans un court communiqué. Une décision sans surprise au vu du manque d’éléments financiers figurant au dossier et qui acte officiellement le retrait du club de la Ligue 2.

Les dirigeants vont désormais essayer de proposer un budget solide auprès de la 3F pour espérer évoluer en National 1. Mais là encore, l’espoir demeure très mince au vu de la dette abyssale du club, estimée à plus de 13 millions d’euros. Les dirigeants ajacciens pourraient être reçus ce vendredi par la DNCG fédérale.



Alain Orsoni : « La vente des terrains n’est pas une révélation »

Plus tôt ce mercredi matin, Alain Orsoni, le patron du club, avait réagi aux accusations de Romain Molina : « La vente des terrains n’est pas une révélation, il s’agit d’une garantie donnée à ceux qui ont versé 4.7M d’euros au club pour résoudre une situation financière déjà fragile. Opération immobilière prévue ? Faux, ces terrains sont inconstructibles. Il y avait un accord permettant au club de racheter ces derniers à meilleure fortune. Les infrastructures stade, loges, tribunes, gymnase… sont toujours intégralement propriété du club ».

e propriétaire de la Holding répond également sur d’autres sujets évoqués dans la vidéo : « Les parachutes dorés, c’est une pratique courante en cas de vente pour protéger d’un licenciement les cadres qui ont fait preuve d’un dévouement exemplaire. Le salaire de Daniele Bufano ? Il occupait un poste élevé avant d’être nommé président. Il était convenu qu’il ne toucherait pas de salaire, il a donc préalablement demandé au DRH de son entreprise l’autorisation de prendre ce poste bénévolement. Il y a été autorisé mais dès la publication de sa nomination, les dirigeants de son entreprise l’ont licencié ».



Concernant les fonds CVC et les soupçons concernant de faux documents fournis à la DNCG, Alain Orsoni ajoute : « Contrairement à ce qu’il affirme ils ont été intégralement investis dans les travaux sauf deux millions alloués à la préservation des talents du centre de formation. Cela a été contrôlé et cela est prouvé sans ambiguïtés aucunes. Nous aurons l’occasion à très court terme de montrer notre bonne foi pour la garantie que nous avons signée et le transfert. Enfin concernant les salaires du club, ils sont loin d’être au-dessus de la moyenne et correspondent à un vrai travail ».