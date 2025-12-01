L’AC Ajaccio de retour à Timizzolu

C’est un retour à la maison que l’AC Ajaccio attendait avec impatience. Dans un communiqué publié ce mardi, le club annonce avoir retrouvé hier « le chemin de Timizzolu ». « Ce retour à la maison que nous attendions tous avec impatience s’inscrit dans la logique de l’histoire de l’ACA et du projet que nous portons collectivement », écrit le club en indiquant que « depuis plusieurs semaines le président, Michaël Torre, a engagé un dialogue constructif avec Jean-Noël Fattaccioli, représentant et propriétaire des installations du complexe sportif ».



La direction de l’ACA précise que les échanges avec Jean-Noël Fattaccioli « seront validés dans les prochains jours par une convention » et « ont posé les bases d’un véritable partenariat de reconstruction ». « Au cours de ces discussions, les propriétaires ont clairement exprimé soutenir notre démarche et leur volonté d’accompagner le renouveau du club », se félicite encore les dirigeants du club tout en se disant « heureux et soulagés de les savoir à nos côtés dans ce travail de reconstruction que nous menons au quotidien ».



Conséquence directe de ce partenariat, depuis ce mardi toutes les équipes de l’ACA, des débutants aux seniors, peuvent de nouveau utiliser le centre d’entraînement jouxtant le stade Michel Moretti. « Un des terrains en pelouse, dont l’herbe repousse actuellement, mais également le synthétique du stade Dumè-Luciani sont à notre disposition, tout comme les vestiaires, la salle de musculation, les bureaux attenants, buvettes et tous les espaces de vie », détaille l’ACA. « Ces installations permettront à nos équipes d’évoluer enfin à domicile et de retrouver leurs quartiers pour leurs séances d’entraînement hebdomadaires. Dès demain, nous allons entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de permettre à nos supporters d’assister dignement et en toute sécurité aux matchs », ajoute le club en précisant que l’objectif est de pouvoir les accueillir « dans des tribunes qui seront installées aux abords de l’aire de jeu Dumè-Luciani ».



Une buvette et une boutique doivent également être créées dans les prochaines semaines « afin de faire de nos matchs à domicile de vraies fêtes du football et une communion de la famille acéiste ». Toutefois, la réalisation de ces aménagements nécessitant un peu de temps, l’ACA avertit qu’ « il est possible que notre R2 soit contrainte de jouer un match supplémentaire sur la pelouse d’un club ami de la région ajaccienne ».



« Mais c’est bien à Timizzolu que nos supporters pourront donc de nouveau chanter U Cantu di l’Orsu ! À ce jour et après la catastrophe que l’ACA a connu l’été dernier et puisque nous sommes des dirigeants patients et responsables, nous nous attelons à solidifier la structure et les finances de l’institution que nous représentons. Cette pérennité que nous avons désormais à portée de main, ne signifie pas que nous manquons d’ambition, bien au contraire. Nous sommes déterminés à ramener l’ACA à sa juste place ! », conclut le communiqué.

