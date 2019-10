Kechichian-Ottavi vainqueurs à Calvi du concours de pétanque de "La Marie-Do"

Belle ambiance en ce dimanche ensoleillé au Boulodrome de "La Boule Calvaise" situé à l'embranchement de la pinède de Calvi.

Le club présidé par François Luciani organisait, en effet, un concours de pétanque en doublettez dont les bénéfices étaient reversé à l'association de "La Marie-Do" dont on ne cesse de louer les manifestations de leurs membres bénévoles pour venir en aide à des personnes dans la souffrance de la maladie et à leurs familles souvent désemparée.

Aux côtés de François Luciani et de quelques représentants du club, Dany Gervasi, déléguée de la Marie-Do pour la Balagne et sa dynamique étaient là pour veiller à l'ambiance et au bon déroulement de ce concours de l'amitié et de la solidarité.

Et comme le soleil était de la partie, cette journée dominicale a été de toute beauté.

Finalement, ce concours qui était doté de jolis prix comme par exemple des billets d'avion, séjours en Club Med, bons d'achats, lots de beauté, soins, bien être, bouteilles de vins.... et ce grâce aux généreux partenaires de la Marie-Do, a été remporté par le duo magique composé de Luc Kechichian - Octave Secchi.

La remise des prix devait suivre en fin de journée.

La Marie-Do remercie chaleureusement François Luciani et son équipe qui grâce à eux a récolté la somme de 1530€, tous les partenaires qui répondent chaque fois présent et toutes les personnes qui ont participé à ce concours.