Justice : Jacques Santoni remis en liberté

"Je suis satisfait qu’à nouveau la chambre de l’instruction rende une décision en parfaite harmonie avec l’état de santé de mon client, conforme aux expertises et à sa situation personnelle", a réagi son avocat Me Pascal Garbarini auprès de l’AFP. Jacques Santoni ne s'était pas présenté devant le juge d'instruction pour un interrogatoire le 28 février à Marseille. Un mandat d’amener avait donc été décerné et son assignation à résidence sous surveillance électronique avait été révoquée le 14 mars. Il avait été aussitôt incarcéré à l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de l’hôpital Nord à Marseille. Tétraplégique depuis son accident en 2003, "ce sont 17 experts judiciaires qui ont estimé que son handicap n’est pas compatible avec un placement en détention", avait rappelé Me Garbarini lors de l'audience le 23 mars, y compris dans cette unité pénitentiaire hospitalière, ajoutait-il, certificat médical à l'appui.

Selon lui, M. Santoni était dans l’incapacité de se rendre à la convocation car il était assigné à résidence à Paris et tout déplacement nécessite un soutien médical. Une demande d'interrogatoire en visioconférence aurait été refusée, Me Garbarini dénonçant "un rapport de force destiné à faire plier Jacques Santoni".

La chambre de l’instruction a réduit le montant de deux cautions auquel est astreint Jacques Santoni. Dans le dossier de tentative d’assassinat en bande organisée de Guy Orsoni où il est mis en examen pour complicité, la caution a été ramenée de 100.000 à 50.000 euros. Dans l’affaire dite du "Petit Bar" qui lui vaut une mise en examen notamment pour extorsion en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, la caution initialement fixée à 300.000 euros a été réduite à 100 000 euros.

Pour Me Garbarini, ces montants de cautionnement représentaient "une prise de position sur la culpabilité et une atteinte à la présomption d’innocence", sachant que, selon lui, son client dispose de 1 875 euros par mois et verse 300 euros par mois pour ces cautions.