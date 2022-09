Journée mondiale d'Alzheimer : environ 6 000 malades en Corse

La Corse parmi les plus touchés

Jean-Marc Cresp est un ancien psychiatre à la retraite. Vice-président de l'association, il met en lumière l'anosognosie. "Ce terme un peu barbare veut en fait dire que la personne ne se rend pas compte des choses. Quand on oublie ses clés, par exemple, on finit par s'en apercevoir car c'est un oubli physiologique naturel. Il est d'ailleurs normal qu'avec le vieillissement, la mémoire s'affaiblisse progressivement à partir de 70 ans environ. Mais quand ces troubles apparaissent tôt, vers 50 ans, ce qui doit alerter l'entourage, c'est que la personne ne se rende pas compte de ces oublis, qui peuvent aller de bricoles jusqu'à des choses plus importantes au niveau financier, des démarches sociales..."



Une problématique d'autant plus importante à prendre en compte que la Corse est un des territoires les plus touchés du fait de sa population, figurant parmi les plus âgées de France avec celle du département de la Creuse. "Il serait utile que les gens consultent leur médecin traitant dans la mesure du possible, conseille le docteur Cresp. Et, c'est une exception dans la relation médicale singulière et discrète, qu'un proche y assiste car le malade ne se rend pas ou peu compte de l'apparition de ces troubles."

L'art-thérapie pour l'expression des malades



A destination des malades, France Alzheimer organise des actions inclusives. "C'est symbolique d'être ici car on effectue des visites de ce musée avec l'équipe du Palais Fesch et un bénévole qui crée des poésies en rapport avec la visite pour les clamer ensuite dans le musée, détaille Marie-Josée Joly. L'art-thérapie est un moyen de travailler sur les fonctions cognitives au travers de la réminiscence : montrer un tableau qui va représenter un paysage de Corse ou une saison par exemple, permet aux malades de s'exprimer dans un contexte bienveillant et de conserver des restants cognitifs."

L'accompagnement et le renseignement est primordial, mais le rassemblement de ce mercredi tend aussi à attirer de potentiels bénévoles, une difficulté majeure pour France Alzheimer. "On est une quarantaine sur toute la Corse, c'est un nombre qui a fortement diminué suite à la pandémie", déplore la présidente de l'association. Pour le devenir, il est possible de se rendre au local situé dans l'immeuble Bouttaud à Mezzavia, sur le site internet https://www. francealzheimer.org/ corsedusud/ ou de contacter le 04 95 28 91 02.

Difficile de passer à côté. Sur les grilles du musée Fesch, dans la petite ruelle du même nom d'Ajaccio, la large banderole affichée ne trompe pas : "France Alzheimer, j'adhère". Un appel de l'association créée en 2007 en Corse, en cette journée mondiale d'Alzheimer. Quinze ans que la fondatrice, Marie-Josée Joly la préside et son objectif n'a pas changé : "Le cœur de notre mission associative est de s'occuper des familles. On veut leur donner des outils afin qu'ils connaissent leurs droits, la maladie, le rôle d'aidant familial pour ainsi accompagner le malade dans de meilleures conditions à domicile."Rester à la maison le plus longtemps possible, un souhait souvent commun aux familles et aux malades eux-mêmes. Alors pour les informer, les associations de services se rassemblent sur la place du musée Fesch pour former des stands de bénévoles venus de France Alzheimer, l'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) ou encore l'Association des Paralysés de France (APF).Informer et aider les familles est la priorité, mais il faut aussi apprendre à déceler les premiers signes de la maladie. "En Corse, 6000 personnes sont déclarées atteintes, mais certaines ne sont pas diagnostiquées, donc il y en a en réalité beaucoup plus, regrette la présidente de France Alzheimer en Corse. Il faut aussi prendre en compte les familles, dont il faut doubler voire tripler le chiffre des personnes concernées."