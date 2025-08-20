« Journée des oubliés des vacances » : à Paris, 80 jeunes Corses « en ont pris plein les yeux »

« L’objectif, c’est que tout le monde puisse avoir droit à des vacances, au moins une fois dans l’année » insiste Hyacinthe Choury, le secrétaire général du Secours Populaire de Corse. Avec toute son équipe de bénévoles, ils ont travaillé d’arrache-pied epuis plusieurs mois pour permettre à plusieurs dizaines de jeunes insulaires de partir à Paris ce mercredi 20 août dans le cadre du dispositif national « La journée des oubliés des vacances (JOV).



« Les enfants en ont pris plein les yeux ! »

Tous les cinq ans, le Secours populaire organise en effet un grand rassemblement sur le Champ-de-Mars à Paris. Cette année, près de 80 000 enfants issus de toute la France participent ainsi à cette journée exceptionnelle, qui propose concerts, visites de musées ou encore ateliers ludiques. Tôt ce matin, les 80 jeunes insulaires âgés de 9 à 13 ans, venus des quatre coins de l’île et accompagnés d’une dizaine de bénévoles ont rejoint la capitale pour un programme de rêve. « Ils se sont régalés ! » se réjouit Edith Mahfi, bénévole au sein du Secours Populaire de Corse, en charge des activités loisirs : « Les enfants ont adoré. Ils ont notamment été impressionnés par le spectacle de la Patrouille de France. On nous avait annoncés la pluie et finalement même si le temps est un peu gris, nous avons évité les orages. Ils en ont pris plein les yeux. Beaucoup n’avaient jamais vu la Tour Eiffel, par exemple. Il y avait près de 150 ateliers ludiques pour les distraire et je peux vous garantir que la délégation en a bien profité ! Ce soir, ils vont bien dormir ! ».



Le midi, un pique-nique géant a été organisé, avant que le Champ-de-Mars ne se transforme en un véritable site de vacances. Les enfants ont ainsi été plongés dans différents univers : la mer, la montagne, le camping ou le pays des rêves. Durant toute l’après-midi, des animations et des ateliers ont également été proposés : démonstrations sportives, découverte de métiers, boîtes aux lettres des rêves et boutiques-souvenirs. Un karaoké géant, a enfin clôturé la journée pour repartir avec des souvenirs « de ouf ».