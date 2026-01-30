Journée Internationale de l’Education : des collégiens de Biguglia en immersion au Consulat du Maroc

La « Journée internationale de l’éducation » a pour but de sensibiliser au rôle que joue l’éducation dans la paix et le développement. En 2026, la thématique choisie était « Le pouvoir de la jeunesse dans la cocréation de l’éducation ».

Installé en Haute-Corse depuis 1975, à Furiani puis Biguglia, le Consulat du Maroc abrite une douzaine d’employés en charge d’administrer ses ressortissants, près de 30 000 sur l’île.





« Par cette démarche auprès des collégiens, une première, en accord avec le rectorat, je souhaitais ouvrir notre consulat aux scolaires et bientôt aussi au tissu associatif de l’ile » explique le Consul général Mohamed Moutaoukel. « A travers ces actions le Consulat entend réaffirmer son engagement en faveur d’un message positif de fraternité, de respect et de citoyenneté, contribuant ainsi au renforcement des liens humains et culturels entre les communautés ». Mohamed Moutaoukel a pris ses fonctions en Corse en septembre dernier après des postes à Milan, Londres, Berlin, Amsterdam, Oran et en ministère à Rabbat.





Ce mardi 27 janvier, encadrés par trois professeurs, une cinquantaine d’élèves du collège Campo Vallone de Biguglia, des classes de 4e Delta et 5e bilingue, ont donc investi les locaux situés à Casatorra pour une journée placée sous le signe de la citoyenneté et de l’ouverture culturelle, une journée portes ouvertes dédiée à l’éducation et au vivre-ensemble, réunissant acteurs institutionnels, citoyens et partenaires autour de valeurs communes de dialogue, de respect et de cohésion sociale. « Leur présence a donné une dimension pédagogique forte à l’événement, illustrant concrètement l’importance de l’éducation dans la construction du vivre-ensemble et du respect mutuel dès le plus jeune âge » souligne le consul. « Les échanges avec les élèves ont permis d’aborder des thèmes essentiels tels que la tolérance, la diversité culturelle et les valeurs communes qui unissent les peuples. Je leur ai rappelé l’attachement du Maroc aux principes de paix, de dialogue et de coopération, et le rôle fondamental de la jeunesse et de l’éducation dans la construction d’une société harmonieuse et solidaire ».





Après un accueil convivial, les collégiens ont effectué une visite du consulat, guidés par les différents chefs de service qui ont présenté leur travail au quotidien, les prestations fournies à la communauté marocaine installée en Corse. Le consul lui-même leur a fait découvrir l’histoire du royaume, son évolution, les relations avec la Corse, leur soulignant notamment que la Corse et le Maroc avaient d'autres liens que la libération de l'île puisqu’ en 1953, le roi Mohamed V, contraint à l'exil, avait séjourné plusieurs mois dans l’île. Il a également été question de la part importante des saisonniers dans l’agriculture sur l’île. « J’ai tenu aussi à leur présenter le rôle important de la diplomatie dans la résolution pacifique des conflits, le rôle des chants religieux, la tolérance ». Une tombola dotée de cadeaux a clôturé la journée.





Une première manifestation réussie qui en appelle d’autres : « Je suis très satisfait de cette journée et les élèves ont eu des questions très pertinentes, très intéressantes. On va intégrer ce genre de manifestation à notre programme annuel » poursuit le diplomate marocain. « Le 16 mai dans le cadre de la Journée internationale du vivre ensemble en paix nous aurons un rendez-vous avec des élèves du collège de Biguglia et on a déjà pris contact avec des terminales du lycée Vincensini de Montesoro. Parallèlement on se rapproche du tissu associatif, des associations marocaines ou encore de l’association Femmes Méditerranéennes Unies dont j’ai récompensé récemment sa présidente pour son travail, en vue de la journée mondiale de la femme le 8 mars. Le consulat travaille aussi avec les associations d’anciens combattants »

