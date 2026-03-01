Diana Saliceti renoue avec la scène et tisse sa toile musicale

Une création musicale au goût artisanal
C’est depuis son village de Porto Pollo dans le Taravu que la chanteuse s’est installée lors du Covid pour ne jamais plus en partir et s’installer dès lors en agriculture entre élevage de chiens et de chevaux corses, entre oléiculture et apiculture.
« En créant Orca Agri-cultura & cavalli, j’ai donné corps à mes rêves d’enfant», confie Diana en souriant. « Une réelle volonté de traduire en acte ce à quoi j’aspirais dans mes chansons : vivre au village, m’ancrer et faire fructifier la terre. J’ai pu faire cela sur un terrain de famille entièrement nettoyé avec mon frère. » Si depuis, la créatrice reçoit des cavaliers au quotidien, elle n’en a pas pour autant oublier ses premiers amours musicaux. « Mon premier album a plus de dix ans et j’avais besoin de remonter sur scène avec mon projet personnel ! ». Le chant étant intimement lié à son identité mais aussi à son existence, la jeune femme a donc décidé d’écrire un nouveau chapitre de son projet solo.
C’est depuis son village de Porto Pollo dans le Taravu que la chanteuse s’est installée lors du Covid pour ne jamais plus en partir et s’installer dès lors en agriculture entre élevage de chiens et de chevaux corses, entre oléiculture et apiculture.
« En créant Orca Agri-cultura & cavalli, j’ai donné corps à mes rêves d’enfant», confie Diana en souriant. « Une réelle volonté de traduire en acte ce à quoi j’aspirais dans mes chansons : vivre au village, m’ancrer et faire fructifier la terre. J’ai pu faire cela sur un terrain de famille entièrement nettoyé avec mon frère. » Si depuis, la créatrice reçoit des cavaliers au quotidien, elle n’en a pas pour autant oublier ses premiers amours musicaux. « Mon premier album a plus de dix ans et j’avais besoin de remonter sur scène avec mon projet personnel ! ». Le chant étant intimement lié à son identité mais aussi à son existence, la jeune femme a donc décidé d’écrire un nouveau chapitre de son projet solo.
Un quintet à découvrir ce vendredi à Biguglia !
« Projet solo peut-être car défendu sous mon propre nom mais il s’agit d’un réellement d’un travail d’équipe ! », tient à souligner Diana Saliceti. « Après pas mal de péripéties je pense avoir enfin trouvé l’équipe dont j’avais besoin pour m’entourer et avancer dans la bonne direction. »
Aussi, retrouvons-nous à ses cotés : Arnaud Giacomini à la guitare, Nadia Tighidet aux percussions, Sylvain Terminiello à la basse et à la contrebasse ainsi que Raphael Pierre au violon. « Nous avons réalisé ensemble une très belle tournée des Chants de Noel organisé par le Département des Bouches du Rhône et le travail a été très fluide et agréable avec cette formation, poursuit l’artiste. « Nous nous complétons bien, chacun trouve sa place, a son mot à dire, sa note à apporter et des liens d’amitié se sont également liés à travers ce travail de création même si je connais certains d’entre eux depuis près de 25 ans ! »
Bastiaise pour quelques jours, au cœur de la citadelle, Diana Saliceti en a profité pour peaufiner le spectacle de Biguglia de vendredi soir mais également pour réaliser un clip signé par le réalisateur Pierre Taisne. Et la chanteuse de souligner : « Ce réalisateur, que j’apprécie pour ses multiples talents, me suit depuis mes débuts et nous nous sommes fidèles en amitié comme dans le travail car je pense que l’on communique harmonieusement et toujours dans la joie ! » Un clip à découvrir dans quelques semaines donc mais en attendant, c’est sur la scène de Biguglia que cette formation attend son public nombreux vendredi soir avec de nouvelles créations et la reprise des titres les plus connus de ce répertoire féminin comme « U mo paese », « In i to ochji » ou encore «Citadella».
Un disque pour la fin de l’année
« C’est une manière pour nous, en ce printemps, d’offrir un bouquet de nouvelles chansons », sourit Diana Saliceti qui souligne que ce répertoire inédit est un carnet de vie dans le droit fil du premier album. « J’y parle de renaissance, d’immuabilité, de lumière, …. Egalement de mon amour éternel pour mon peuple et pour ma terre ». Des chansons à retrouver pour la fin de l’année sur un nouvel opus. En attendant, il est encore temps pour vous de prendre vos places pour ce spectacle printanier et sincère. Un moment qui s’annonce poétique, sur le fil, de la voix de Diana et de son chemin qu’elle se tisse entre les montagnes de notre île.
Suivez l’actualité de ce projet sur tous les réseaux sociaux Diana Saliceti ou encore sur www.diana-saliceti.com
« Projet solo peut-être car défendu sous mon propre nom mais il s’agit d’un réellement d’un travail d’équipe ! », tient à souligner Diana Saliceti. « Après pas mal de péripéties je pense avoir enfin trouvé l’équipe dont j’avais besoin pour m’entourer et avancer dans la bonne direction. »
Aussi, retrouvons-nous à ses cotés : Arnaud Giacomini à la guitare, Nadia Tighidet aux percussions, Sylvain Terminiello à la basse et à la contrebasse ainsi que Raphael Pierre au violon. « Nous avons réalisé ensemble une très belle tournée des Chants de Noel organisé par le Département des Bouches du Rhône et le travail a été très fluide et agréable avec cette formation, poursuit l’artiste. « Nous nous complétons bien, chacun trouve sa place, a son mot à dire, sa note à apporter et des liens d’amitié se sont également liés à travers ce travail de création même si je connais certains d’entre eux depuis près de 25 ans ! »
Bastiaise pour quelques jours, au cœur de la citadelle, Diana Saliceti en a profité pour peaufiner le spectacle de Biguglia de vendredi soir mais également pour réaliser un clip signé par le réalisateur Pierre Taisne. Et la chanteuse de souligner : « Ce réalisateur, que j’apprécie pour ses multiples talents, me suit depuis mes débuts et nous nous sommes fidèles en amitié comme dans le travail car je pense que l’on communique harmonieusement et toujours dans la joie ! » Un clip à découvrir dans quelques semaines donc mais en attendant, c’est sur la scène de Biguglia que cette formation attend son public nombreux vendredi soir avec de nouvelles créations et la reprise des titres les plus connus de ce répertoire féminin comme « U mo paese », « In i to ochji » ou encore «Citadella».
Un disque pour la fin de l’année
« C’est une manière pour nous, en ce printemps, d’offrir un bouquet de nouvelles chansons », sourit Diana Saliceti qui souligne que ce répertoire inédit est un carnet de vie dans le droit fil du premier album. « J’y parle de renaissance, d’immuabilité, de lumière, …. Egalement de mon amour éternel pour mon peuple et pour ma terre ». Des chansons à retrouver pour la fin de l’année sur un nouvel opus. En attendant, il est encore temps pour vous de prendre vos places pour ce spectacle printanier et sincère. Un moment qui s’annonce poétique, sur le fil, de la voix de Diana et de son chemin qu’elle se tisse entre les montagnes de notre île.
Suivez l’actualité de ce projet sur tous les réseaux sociaux Diana Saliceti ou encore sur www.diana-saliceti.com
Réservations :
https://www.biguglia.fr/espace-culturel/portfolio_page/diana-saliceti/?fbclid=IwY2xjawQoEwhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBkMzZCZEt6Q09mNWJ5M2w3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHl2-NswBFRbcduBacvzPkmZNUq7Iil3KhDGuzPxDio0o4av6MCE7fQQtwaHI_aem_kBbXoTn7Hp-hYuvT1CeyUw
Diana Saliceti en concert, vendredi 20 mars 2026, 20h30.
Au Spaziu Carlu Rocchi – Biguglia.
Première partie : l’Archetti Bastiacci dirigé par Raphael Pierre.
https://www.biguglia.fr/espace-culturel/portfolio_page/diana-saliceti/?fbclid=IwY2xjawQoEwhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBkMzZCZEt6Q09mNWJ5M2w3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHl2-NswBFRbcduBacvzPkmZNUq7Iil3KhDGuzPxDio0o4av6MCE7fQQtwaHI_aem_kBbXoTn7Hp-hYuvT1CeyUw
Diana Saliceti en concert, vendredi 20 mars 2026, 20h30.
Au Spaziu Carlu Rocchi – Biguglia.
Première partie : l’Archetti Bastiacci dirigé par Raphael Pierre.
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