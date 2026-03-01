Diana Saliceti renoue avec la scène et tisse sa toile musicale

Un quintet à découvrir ce vendredi à Biguglia !



« Projet solo peut-être car défendu sous mon propre nom mais il s’agit d’un réellement d’un travail d’équipe ! », tient à souligner Diana Saliceti. « Après pas mal de péripéties je pense avoir enfin trouvé l’équipe dont j’avais besoin pour m’entourer et avancer dans la bonne direction. »

Aussi, retrouvons-nous à ses cotés : Arnaud Giacomini à la guitare, Nadia Tighidet aux percussions, Sylvain Terminiello à la basse et à la contrebasse ainsi que Raphael Pierre au violon. « Nous avons réalisé ensemble une très belle tournée des Chants de Noel organisé par le Département des Bouches du Rhône et le travail a été très fluide et agréable avec cette formation, poursuit l’artiste. « Nous nous complétons bien, chacun trouve sa place, a son mot à dire, sa note à apporter et des liens d’amitié se sont également liés à travers ce travail de création même si je connais certains d’entre eux depuis près de 25 ans ! »

Bastiaise pour quelques jours, au cœur de la citadelle, Diana Saliceti en a profité pour peaufiner le spectacle de Biguglia de vendredi soir mais également pour réaliser un clip signé par le réalisateur Pierre Taisne. Et la chanteuse de souligner : « Ce réalisateur, que j’apprécie pour ses multiples talents, me suit depuis mes débuts et nous nous sommes fidèles en amitié comme dans le travail car je pense que l’on communique harmonieusement et toujours dans la joie ! » Un clip à découvrir dans quelques semaines donc mais en attendant, c’est sur la scène de Biguglia que cette formation attend son public nombreux vendredi soir avec de nouvelles créations et la reprise des titres les plus connus de ce répertoire féminin comme « U mo paese », « In i to ochji » ou encore «Citadella».





Un disque pour la fin de l’année



« C’est une manière pour nous, en ce printemps, d’offrir un bouquet de nouvelles chansons », sourit Diana Saliceti qui souligne que ce répertoire inédit est un carnet de vie dans le droit fil du premier album. « J’y parle de renaissance, d’immuabilité, de lumière, …. Egalement de mon amour éternel pour mon peuple et pour ma terre ». Des chansons à retrouver pour la fin de l’année sur un nouvel opus. En attendant, il est encore temps pour vous de prendre vos places pour ce spectacle printanier et sincère. Un moment qui s’annonce poétique, sur le fil, de la voix de Diana et de son chemin qu’elle se tisse entre les montagnes de notre île.





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