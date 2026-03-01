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Accident de la circulation à Vescovato : une personne évacuée vers l’hôpital de Bastia


La rédaction le Jeudi 19 Mars 2026 à 07:33

Un accident de la circulation s’est produit vers 1 heure du matin sur la RT 10, à hauteur d’Arena, sur la commune de Vescovato. Un seul véhicule est impliqué.

Une personne, légèrement blessée, a été prise en charge en urgence relative par les sapeurs-pompiers de Lucciana. Elle a été évacuée vers le centre hospitalier de Bastia.







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