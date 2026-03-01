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Brandu : un octogénaire égaré sur le Monte Stellu secouru sain et sauf


La rédaction le Jeudi 19 Mars 2026 à 07:48

Un octogénaire s’est égaré, mercredi soir, en redescendant du Monte Stellu. Il s’est retrouvé bloqué dans le maquis, à proximité d’une piste au niveau de la carrière de Brandu.
Craignant de devoir franchir une zone au relief dangereux, il a alerté les secours. Géolocalisé, il a été retrouvé dans la nuit par les sapeurs-pompiers de Siscu, qui l’ont dégagé de la végétation avant de le raccompagner sain et sauf jusqu’à son véhicule.



Brandu : un octogénaire égaré sur le Monte Stellu secouru sain et sauf




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