Brandu : un octogénaire égaré sur le Monte Stellu secouru sain et sauf

La rédaction le Jeudi 19 Mars 2026 à 07:48

Un octogénaire s’est égaré, mercredi soir, en redescendant du Monte Stellu. Il s’est retrouvé bloqué dans le maquis, à proximité d’une piste au niveau de la carrière de Brandu.

Craignant de devoir franchir une zone au relief dangereux, il a alerté les secours. Géolocalisé, il a été retrouvé dans la nuit par les sapeurs-pompiers de Siscu, qui l’ont dégagé de la végétation avant de le raccompagner sain et sauf jusqu’à son véhicule.



