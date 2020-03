Journal du confinement, jour 8 : Le Diu Vi Salvi Regina résonne dans les rues desertes de Bordeaux

MV le Mardi 24 Mars 2020 à 22:23

Le coronavirus est rentré dans nos vie en basculant nos habitudes et en bouleversant nos vies. C'est un moment difficile pour les Corses : on doit continuer à vivre ensemble mais physiquement séparés.



"Le Journal du confinement" est la nouvelle rubrique que CNI à crée pour vous faire raconter chaque jour vos journées confinées.



Chacun vit ce temps de manière différente, ce soir on laisse au Diu Vi Salvi Regina, qui résonne dans les rues désertes de Bordeaux, décrire cette huitième journée de confinement. Merci à @fbls_faaab (Instagram) pour la vidéo

