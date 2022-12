Jouets : tour d’horizon des tendances de Noël 2022 en Corse

Pour le Noël 2022, comme depuis plusieurs années, on note également la propagation de jouets « non-genrés », donc unisexe. « On voit ça à toutes les échelles », reprend Jean-Louis Moncelli. « Dès la fabrication du produit, ensuite dans son packaging, avec le choix d’un certain type de coloris. Plus loin dans la chaîne, on retrouve ça dans les campagnes de communication, et enfin dans les magasins. Nous, à JouéClub, on fait attention là-dessus, ne serait-ce que dans l’organisation des rayons. » Une ligne de conduite qui ne suit pas forcément une logique implacable. « On voit arriver des voitures télécommandées roses, avant ça n’existait pas du tout. Donc il y a une volonté d’orienter les voitures télécommandées pour les petites filles, certes, mais dans ce cas, pourquoi les faire en rose ? »



Et alors que l’offre ne cesse de se diversifier dans les différents magasins, les consommateurs semblent une nouvelle fois être au rendez-vous, malgré un contexte général d’inflation. « Le prix des jouets en général a peu augmenté comparativement au reste », précise Jean-Louis Moncelli. « On parle d’une hausse du prix de vente de 6 % sur l’année 2022. Et ça, c’est en grande partie parce que les grandes enseignes ont contenu les augmentations. » Toutefois, les magasins font état d’un « Noël tardif », avec des reports d’achats du mois d’octobre au mois de novembre. « Les gens ont préféré attendre et voir venir. Pour ne pas se retrouver dans un impasse en décembre. »