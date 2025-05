Jordan Bardella en dédicace à Ajaccio devant plusieurs centaines de personnes

Il aura fallu attendre. Trois fois reportée — pour cause de grève aérienne et de calendrier bousculé —, la séance de dédicace de Jordan Bardella à Ajaccio a finalement eu lieu ce vendredi 30 mai. Et malgré une bonne heure de retard, le président du Rassemblement national (RN) a été accueilli par une foule dense, entre 400 et 500 personnes réunies au Coin du Ring, dans le quartier populaire des Salines.

Parmi elles, des Corses, beaucoup, mais aussi quelques touristes, téléphone à la main, guettant l’arrivée du jeune eurodéputé. À son apparition, vêtu d’un simple t-shirt noir, souriant, les visages s’éclairent. Tous brandissent l’ouvrage du moment : Ce que je cherche (Fayard), son livre publié en novembre dernier. Tous attendent une photo, une poignée de main, une dédicace.



« Il y tenait à être ici »

L’accueil est orchestré par François Filoni, chef de file du RN en Corse. Pour lui, la foule présente est le signe d’un enracinement politique durable : « C’est une grande satisfaction. On a gagné le cœur des gens en Corse depuis longtemps, avec plus de 53 000 voix aux élections législatives de l’an dernier. Les Corses veulent retrouver leurs valeurs, leur identité, cette âme de la Corse que tout le monde nous enviait. » Il poursuit : « Tout ici part en éclats, les résultats ne sont pas là. La venue de Jordan est importante. Il y tenait, on a calé trois fois ce rendez-vous. C’est un amoureux de la Corse, il veut montrer la solidarité de la Nation envers elle. C’est un leader naturel, que les gens aiment car il a une simplicité naturelle. Les gens viennent l’embrasser, le saluer… c’est une personne hors norme. »