Johny Placide (SC Bastia) avant Grenoble : « On veut bien démarrer cette année »

"2025 annus horribilis". Les Bastiais espèrent tourner la page d’une année 2025 difficile. Dernier de Ligue 2 avec huit points, le Sporting Club de Bastia a vécu une première partie de saison marquée par de mauvais résultats sportifs et plusieurs épisodes extra-sportifs venus compliquer la situation.

Ce samedi, face à Grenoble, actuel 11e du championnat, les joueurs bastiais n’ont plus de marge. L’objectif est clair : enclencher une dynamique de victoires. Avec 17 rencontres encore à disputer, le SC Bastia devra en remporter une dizaine pour rester en course et espérer accrocher une place de barragiste en fin de saison.



Le président Claude Ferrandi y croit, à Réginald Ray de le faire sur le terrain, en s’appuyant sur ce qui a pu être fait ces deux derniers mois : « Maintenir la dynamique, la trêve a permis de travailler sur ces aspects. » Objectif : « Réenclencher à domicile, il faut impacter dès demain. Il faut donner ce qu’on a donné contre le Red Star pendant une heure. On est sur deux matchs où nous avons marqué. Le match face à Saint-Étienne a permis de donner des réponses. »



Un entraîneur qui est suivi par son gardien, Johny Placide, qui a également assuré la première conférence de presse d’avant-match de l’année. Si le portier bastiais a fait son mea culpa sur ses performances en première partie de saison, il assure que sa sélection en Coupe du monde avec l’équipe d’Haïti lui a redonné de la confiance et de la force : « On veut bien démarrer cette année, après une année 2025 bien compliquée. Il peut y avoir une autre dynamique après les trêves, avec un mois de janvier très important, avec de nombreux matchs à domicile. »



Car la clé du maintien des Bastiais en Ligue 2 passe par là : gagner l’intégralité des matchs à Furiani. « On sait que le maintien va commencer par des victoires à domicile. Le but est de perdre le moins possible, voire ne pas perdre à domicile. Il faut montrer la tendance dès demain », rajoute Johny Placide.



Si, pour ce premier match de l’année, Réginald Ray assure que le travail a été fait avec l’effectif et que, face à Grenoble, ses joueurs seront compétitifs, le coach bastiais doit également faire face à de nombreux blessés et à deux joueurs suspendus. L’occasion pour lui d’évoquer le mercato d’hiver. Si l’ambition est de faire signer cinq joueurs, la tâche n’est pas aussi facile que cela pour le Sporting Club de Bastia : « La situation n’a pas aidé dans les contacts, en ce qui concerne notre attractivité. Ce qui s’est passé contre le Red Star ne nous aide pas non plus. Il faut des joueurs qui nous correspondent, dans la mentalité et dans la situation où l’on est. On travaille depuis deux mois sur ces profils. Notre timing d’urgence n’est pas le timing des autres, mais dans tous les cas, des joueurs vont nous rejoindre », conclut l’entraîneur bastiais, qui ne devra rien lâcher durant cette seconde partie de saison pour éviter la relégation et remporter, disons les choses clairement, plus d’un match sur deux.



Le groupe bastiais :

Placide, Olmeta, Meynadier, Bonhert, Roncaglia, Guevara, Janneh, Vincent, Petrignani, Sebas, Aiki, Boutrah, Zaouai, Beltaief, Karamoko, Tomi

Blessés : Parravicini, Djédjé, Bathily, Zilliox, Etoga

Suspendus : Ducrocq et Arris



