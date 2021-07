« Je leur dirai que j’ai rêvé »* : Le nouveau recueil de Stéphanie Lambert-Mesguich

- Stéphanie, votre parcours ?

- J'ai grandi en Auvergne, ma région d'origine, avant de poursuivre mes études en école de commerce en Normandie et de rejoindre ensuite la région bordelaise, puis la Corse et à nouveau la région bordelaise où je suis désormais installée. Mon parcours professionnel s'est articulé autour de métiers dans le marketing, puis dans la formation et le conseil dans le commerce et le marketing. Je suis également fondatrice dirigeante d'une entreprise évoluant dans le domaine touristique. Cinéphile passionnée, j'écris depuis l'enfance des histoires que je rêvais à l'époque de convertir en scenario pour le cinéma. Victime petite et jusqu'à l'adolescence de harcèlement scolaire, ce thème est un des sujets récurrents qui me tient à coeur, tout comme les relations amicales, et, plus généralement, les sujets de société. Du scenario qui était mon but premier, j'ai finalement pris goût à l'écriture sur un format plus littéraire, en l'occurrence ici un recueil de nouvelles, 5 au total, chacune sur un sujet de société, sur 170 pages.





Des auteurs de référence ?

- Maupassant pour ses nouvelles, Laetitia Colombani pour La Tresse, George Orwell pour 1984. J'ai beaucoup apprécié également le dernier Goncourt, L'Anomalie.





- La Corse

- J'ai découvert la Corse à l'âge de 15 ans, en 1990, lors d'une colonie de vacances à Vico. Ce fut un véritable coup de foudre pour moi, l'Auvergnate amoureuse des montagnes et des grands espaces préservés. Un coup de foudre visuel tout d'abord. Je n'oublierai jamais ce jour où, avec le J7 Peugeot du directeur de la colo, nous nous sommes rendus à Porto depuis Sagone, et lorsque, après les derniers virages entre Cargèse et Piana, le panorama sur le golfe de Porto se découvrit sous nos yeux. De toute ma vie je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Aujourd'hui encore, l'émotion me gagne lorsque j'aperçois cette merveille qui pour moi représente ce qu'est vraiment la Corse : une montagne dans la mer. L'année suivante, je suis retournée à Vico. Plus tard, j'ai voulu faire découvrir la Corse à mon mari : en 1998, en 1999. En 2007, mon mari a eu une opportunité professionnelle qui nous a permis d'y vivre 4 années. Nous vivions à Bastelicaccia, avec nos deux fils âgés à l'époque de 1 et 4 ans. Là, le coup de foudre visuel s'est définitivement converti en coup de cœur : nous avons découvert, vraiment cette fois pour y vivre à l'année et pas seulement en touristes, les habitants, leurs valeurs aussi. Une solidarité, une générosité, un respect de l'humain, des anciens, une fierté et une vraie loyauté. Mon mari fut muté ensuite de nouveau sur le continent en 2011 et cela fut difficile pour nous 4. Nous avons acheté un petit appartement à Ajaccio pour garder le lien avec nos amis et y revenir à tout moment. Tous les ans nous revenons au moins l'été et nos enfants ont gardé certains de leurs copains de l'époque. En 2014 puis en 2016, mon mari et moi avons parcouru le GR20 coté sud, puis le GR20 coté nord. Cet été, nous renouvelons l'expérience sur le GR20 coté sud avec nos 2 fils désormais âgés de 14 et 17 ans.





Le thème ce livre «Je leur dirai que j’ai rêvé » ?

- La ligne directrice consiste à pointer du doigt les absurdités de notre monde et ce que j'ai toujours condamné dans notre société, car source d'exclusion parfois : surconsommation, poids des apparences et du matériel, individualisme, sacrifice de la vie privée au profit du travail et du statut social. Chaque nouvelle traite donc un ou plusieurs sujets de société. Si mon vécu et mon goût pour l’observation furent mes meilleures sources d’inspiration, il s’agit bien d’une œuvre de fiction. Les personnages ainsi que les situations sont purement fictifs. Néanmoins, si le lecteur parvient à se projeter, que ce soit dans leurs questionnements, leur cheminement, leurs épreuves, j’en serai comblée. J’aurai alors peut-être réussi à dépeindre, à travers la fiction, des petits bouts de vérité sur notre société, avec les individus, les préoccupations, les dérives aussi, qui la caractérisent. J'ai travaillé en collaboration avec une artiste qui a réalisé pour mon ouvrage une illustration par nouvelle. Il y en a donc une qui représente la Corse.





- Comment vous en est venue l’idée ?

- J'ai voulu regrouper dans un même ouvrage tous les sujets qui me tiennent à cœur, avec pour fil conducteur une dénonciation de certaines dérives de notre société, mais avec toutefois une bouffée d'optimisme.





- Ces nouvelles ont-elles un ordre ?

-Les nouvelles peuvent être lues dans l’ordre que décide le lecteur. Toutefois, les découvrir telles que présentées dans ce recueil lui permet, je l’espère, de reconstituer les pièces d’un puzzle et de comprendre le chemin suivi par l’héroïne.





- Justement, le personnage de Julie ?

- Il y a un peu de moi dans Julie, mais pas seulement. Il s'agit d'une fiction et les faits sont purement inventés. J'ai voulu construire un personnage attachant, malmené dans son enfance. Une orpheline, élevée par sa grand-mère après le décès de ses parents, qui grâce à une force mentale et une résilience hors normes, se trouvera face à un destin qui je l'espère, emballera le lecteur. Julie vit à Bordeaux mais sa grand-mère est corse. Une des nouvelles est entièrement consacrée au retour aux sources de sa grand-mère, au crépuscule de sa vie.





- Des projets ?

- Je vais suivre prochainement une formation dans une école de cinéma sur la narration, le récit, que ce soit dans le roman ou le scénario. Mon prochain ouvrage sera très probablement un roman qui traitera d'autres sujets de société et sera plutôt sur un genre type thriller psychologique.

Dans ce livre l’auteur nous fait partager une vision de notre monde contemporain. Les histoires, 5 nouvelles, qu’il renferme sont des tranches de vie qui se déroulent dans des lieux qui lui sont chers, qui la ressourcent, l’inspirent. Dont la Corse.