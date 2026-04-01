Izabella Belcarz réunit cinquante auteurs dans “La Polyphonie de l’amour”

À l’origine de ce projet, un appel lancé il y a plusieurs années par l’artiste. « L’appel a été lancé il y a trois ans, en 2023. Les auteurs étaient invités à écrire un texte de deux pages maximum sur le thème de la polyphonie de l’amour, avec des notions et du vocabulaire en lien avec la musique », explique Izabella Belcarz.Le résultat dépasse les attentes initiales. Une cinquantaine de participants ont répondu à l’appel, venus de Corse, du continent et même du Canada. « Il y a des professionnels et des amateurs qui coexistent dans le même recueil. C’était aussi l’objectif », souligne l’artiste, attachée à cette idée d’ouverture. « Dans le monde artistique, il y a parfois une concurrence entre professionnels et amateurs. Moi, cela m’énerve un peu. Un artiste, c’est quelqu’un qui a une âme d’artiste, pas seulement un statut. Et l’amour, tout le monde peut en parler d’une manière fabuleuse».



Poèmes, textes en prose, fragments littéraires et même pièces de théâtre composent cet ouvrage pluriel, qui reflète la diversité des regards portés sur ce sentiment universel. « L’amour peut être joyeux, triste, drôle… Il peut prendre plein de formes. Mais au final, toutes ces voix racontent une grande histoire autour de l’amour », explique-t-elle.

C’est d’ailleurs cette multiplicité qui donne son sens au titre du recueil. « Chacun a choisi un aspect de l’amour : l’amour parental, l’amour entre un homme et une femme, l’amour de la patrie… Tout le monde a une vision différente de ce que peut être l’amour. Et l’ensemble forme quelque chose de très polyphonique».

Le projet s’inscrit également dans la continuité du travail artistique d’Izabella Belcarz, dont les créations explorent régulièrement les thèmes de la musique et des émotions humaines. La couverture du livre, inspirée d’une partition musicale, symbolise cette idée d’un texte collectif appelé à être « joué » par les lecteurs.





« La partition est écrite, maintenant elle peut être jouée », sourit l’artiste, qui voit déjà plus loin. Le projet pourrait en effet évoluer vers d’autres formes artistiques. « Cette année, c’est l’écriture. L’année prochaine, nous lancerons peut-être un appel aux peintres, toujours sur le même thème. Et pourquoi pas, un jour, une déclinaison en musique ou même en danse. L’amour peut prendre toutes les formes artistiques possibles».

Plusieurs rencontres et lectures publiques devraient également accompagner la promotion du recueil dans les prochains mois. « Une rencontre avec les auteurs est prévue au mois de juin dans le cadre d’un événement organisé par la maison d’édition Casa. L’idée est de faire vivre le livre, de le partager avec le public et de voir comment il est reçu».

Car pour Izabella Belcarz, La Polyphonie de l’amour est avant tout un projet vivant. « Un projet ne meurt pas parce qu’il rencontre une difficulté. Il évolue, il se transforme et il finit par trouver sa forme».



Le recueil est disponible auprès de la maison d’édition Casa, chez Artelibri, mais aussi via les plateformes de vente nationales.

