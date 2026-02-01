Bastia : Présentation de l’ouvrage: « Dante en Corse »

Françoise Graziani est professeure des universités émérite. Elle a longtemps enseigné à l’université de Vincennes-Saint Denis, avant de rejoindre en 2011 l’université de Corse (UMR CNRS 6240 LISA) où elle a dirigé la chaire Esprit méditerranéen-Paul Valéry et la fédération de recherches environnement et société. Comparatiste, elle consacre ses travaux aux relations entre littérature, arts et sciences de l’Antiquité à la Renaissance. Elle est associée à plusieurs réseaux de recherche européens et les nombreuses publications qu’elle a consacrées à la poésie, à l’histoire des idées et à la transmission des textes antiques ont une renommée internationale.



Ce mercredi 11 février elle sera l’hôte de Linda Piazza, directrice de la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà à Bastia. « Ce livre, Dante en Corse, rassemble les actes du colloque que Françoise Graziani a organisé à Bastia en septembre 2021 à l’occasion de la commémoration des 700 ans de la mort de Dante », explique Linda Piazza. « Il faut savoir que ce colloque a laissé à la Corse un héritage patrimonial aussi précieux que diversifié, dont ce livre révèle notamment deux des aspects les plus sensibles : Dante chanté en paghjella et la fresque de l’Enfer de Pastoreccia ».



Dans cet ouvrage quinze spécialistes de différentes disciplines croisent les points de vue de la philosophie, de la littérature, de l’histoire, de la linguistique et des arts pour replacer la « Comédie » de Dante dans son temps et en analyser les effets durables. « La connaissance intime que beaucoup de Corses avaient du grand poème de Dante jusqu’au milieu du XXe siècle y est mise en perspective avec des aspects trop peu connus de son impact sur la culture populaire en Italie et ailleurs », précise encore Linda Piazza. « Une attention particulière est accordée aux rapports entre le toscan de Dante et la langue corse, mais aussi à l’engagement politique de Dante, à son éthique et à sa conception de la poésie comme lien social. Ce livre nous donne aussi l’occasion de présenter les précieuses éditions anciennes de la Comédie conservées dans notre Bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà ».

