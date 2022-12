Interpellations d'Ajaccio : un homme sera présenté au pôle antiterroriste du tribunal de Paris, deux gardes à vue levées

A l'issue de trois jours de garde à vue, un homme "fait l'objet d'un mandat d'amener en vue d'une présentation au juge d'instruction dans la semaine" au pôle antiterroriste du tribunal de Paris pour une éventuelle mise en examen, a indiqué une source proche de l'enquête. Deux autres personnes ont été relâchées sans poursuites à ce stade dimanche après-midi, a-t-elle ajouté.



L'une d'elles est Pierre Paoli, ont précisé les sources proches du dossier et de l'enquête. Militant du parti indépendantiste Corsica Libera, Pierre Paoli est soupçonné d'avoir été le chef du Front de libération nationale corse (FLNC).



Ces trois personnes avaient été interpellées jeudi dernier dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le Parquet national antiterroriste (Pnat), notamment du chef d'association de malfaiteurs terroriste, avait indiqué une source judiciaire. Ces arrestations, réalisées par la sous-direction antiterroriste (Sdat) de la police judiciaire, sont en lien avec l'enquête sur une conférence de presse clandestine organisée en mai 2021, avait précisé à l'AFP une source proche du dossier.



La création d'un nouveau groupe armé baptisé "FLNC Maghju 21" (mai 2021) avait été annoncée lors de cette conférence.



L'association de défense des prisonniers politiques Sulidarita, Patriotti et Corsica Libera avaient dénoncé ces interpellations et appelé à un rassemblement devant le commissariat d'Ajaccio.



La visite ministérielle reportée

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui devait se rendre sur l'île jeudi et vendredi pour signer des "plans de transformation et d'investissement pour la Corse", a reporté son déplacement à janvier. "Les élus considèrent qu'au regard du climat de tension autour de la question des détenus et des arrestations récentes, il vaut mieux laisser un peu de temps pour que la tension diminue", a expliqué l'entourage du ministre.