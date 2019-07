Interpellation de Charles Pieri : Corsica Libera dénonce un acharnement répressif

Le communiqué

Corsica Libera tient à alerter l’opinion publique concernant l’acharnement répressif dont est une nouvelle fois victime Charles Pieri, membre de son Scagnu naziunale, et militant historique de la cause nationale corse.

Les campagnes orchestrées contre lui, suivant un scénario médiatico-judiciaire bien rodé, ne font que renforcer notre détermination à soutenir plus que jamais tous les Corses qui, du fait de leur engagement politique et patriotique, s’exposent à ces persécutio ns d’un autre âge. Ces manipulations grossières n’ont pour seul but que de détourner le peuple corse des objectifs émancipateurs qu’il a réaffirmés à plusieurs reprises.

Elles sont d’ores et déjà vouées à l’échec car, issues d’un personnel politique largement corrompu, elles n’abusent plus personne dans notre pays.