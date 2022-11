Corsica Libera : Un congrès pour renouveler ses instances exécutives

Dès le lendemain des dernières élections territoriales,

Corsica Libera

avait annoncé son intention de renouveler son

exécutif

.

Ce congrès a été l'occasion de procéder à ce renouvellement avec un rajeunissement très important de

ses

instances qui ont la charge de mettre en œuvre la stratégie du mouvement qui a été adoptée à travers la motion d'orientation générale.

Un

consigliu

est une instance large, représentative de l'ensemble du mouvement, de l'ensemble des régions, de la diversité des parcours

militants

, qui est un lieu de débat permanent et de validation de nos grandes orientations.

Et une

ghjunta

composée de douze personnes, essentiellement

de

jeunes militants, qui constitue la représentation de notre mouvement et qui a pour charge d'impulser l'action de celui-ci.

Ces

jeunes

ont aujourd'hui la charge du redéploiement de

Corsica Libera

.

Le congrès a aussi désigné deux

porte-parole

nationaux,

Josepha

Giacometti-Piredda

et

moi-même

.

La

place centrale accordée à la

jeunesse au sein de notre mouvement n'est

pas quelque chose de nouveau, puisque

depuis plusieurs années, Corsica Libera a choisi

de donner une place centrale

à la jeunesse et pas simplement

en façade, mais en lui confiant des responsabilités

y compris des responsabilités électives, comme dans les dernières mandatures.

Mais effectivement, la

réorganisation et la restructuration qui ont été

validées lors de ce congrès franchissent une étape

supplémentaire dans le sens de cette transmission vers la jeunesse

de

la responsabilité du combat national.

- Ce

dimanche

vous avez aussi précisé les axes stratégiques dans lesquels s'inscrit l’action politique du parti, et voté à l’unanimité une motion d’orientation générale.

Qu'est-ce

que contient

cette motion ?

- Proposition, action, résistance : c'est la philosophie de cette motion d'orientation générale qui est d'abord le fruit de débats internes, intenses, de plusieurs mois.

Elle fusionne différents textes et différentes contributions et elle reprend

globalement

des positionnements qui avaient été annoncés ces derniers mois.

Je pense notamment à la proposition de résolution politique en dix

points

qui avait été présentée lors des dernières journées internationales de Corti.

Cette motion repose sur plusieurs

i

dées : la première c'est qu'aujourd'hu

i

la Corse est, selon nous, confrontée à une situation préoccupante avec un peuple corse qui est en

voie

de minorisation sur sa propre terre, par les effets conjugués de la spéculation immobilière, donc de l'argent roi, et d'une évolution démographique que ne connaît aucune autre région d'Europe dans

ces

proportions.

Le peuple corse est en outre

nié

dans ses droits et dans la possibilité de faire face aux grands défis qui s'imposent à lui.

Dans le même temps,

nous

considérons que les Corses, et notamment les militants du mouvement national, doivent trouver les ressources nécessaires pour un sursaut vital.

Et donc nous, dans le cadre de l'action politique qui est la nôtre, nous entendons bien y participer en étant une force de proposition et d'action

- Quelles sont vos propositions, donc ?

-

En termes des

propositions, nous avons ce projet de résolution en dix

points

qui aujourd'hui est le seul projet politique sur la table, dans le cadre de discussions avec Paris,

puisqu’

aucune autre formation politique n'a dit quelle était sa feuille de route dans le cadre de ces discussions ...à part

Corsica Libera

.

Nous réaffirmons aussi l'objectif de pleine souveraineté,

c'est-à-dire

d'indépendance nationale.

Et là aussi, nous

croyons

qu'il s'agit d'une idée moderne et qu'il est important pour le courant qui est le nôtre, de

démontrer

, à travers la force de nos propositions, que c'est à la fois un chemin qui est pratique et souhaitable pour le

mieux-être

des Corses.

Nous allons donc nous atteler à cela dans les mois à venir en réinvestissant également le terrain militant

pour

populariser ces

actions-là

.

Du côté de l'

État

français, il

n'

y a de "processus historique" puisque Paris se situe non pas dans le cadre d'une négociation, mais au mieux dans le cadre de simples discussions,

peut-être

parfois de pur bavardage, dans une logique qui est celle, éventuellement, de concéder quelques compétences complémentaires à une assemblée d'élus locaux.

L'absence de

fond

politique aux discussions est aussi inscrite dans le protocole qui a été signé le 17 mars dernier entre Gérald

Darmanin

et Gilles

Simeoni

, qui fixe des lignes rouges sur la

cofficialité

de la langue, sur le statut de résident, sur la reconnaissance d'un peuple qui est aujourd'hui menacé

d

e disparaître

pou

encore la questio

n

des prisonniers politiques.

Ce sont des questions de fond qui n'ont pas été abordées et qui pour nous doivent être au cœur du processus.

Donc, effectivement, du côté de l'

État

français.

Il n'y a aucun signe tangible de la volonté de s'inscrire dans un processus historique.

Et du côté de la

quasi-unanimité

des élus corses, à l'exception de

Corsica Libera

, il y a pour l'heure une position que nous contestons, qui est celle de considérer qu'on serait encore dans le cadre de discussions d'un certain niveau et de dimension historique.

Ce n'est pas du tout le cas.

Et de surcroît qu'il n'y a pas sur la table de projet politique claire, opposé à Paris.

Nous, nous pensons avoir développé et consolidé un projet cohérent et c'est la raison pour laquelle, nous souhaitons délivrer une analyse claire

vis-à-vis

de ce qui est en train de se passer, à savoir qu'il n'y a pas de processus d'une part, et d'autre part, nous contribuons au débat en faisant des propositions concrètes.

-

V

ous dites que l’objecti

f

de

Corsica Libera

ce n’est pas l’échec des

discussions

avec

Paris,

mais c’est même tout l’

inverse,

mais que pour ça, il faut repartir sur d‘autres bases, lesquelles ?

- Que les choses soient claires : nous ne spéculons pas sur l'échec du processus.

Au contraire, nous voulons la réussite d'un processus politique.

Car si

on

spécule sur un échec

éventuel,

nous spéculerions sur l'échec de la Corse et l'échec d'un meilleur avenir pour les Corses et ce n'est pas du tout notre état d'esprit.

N

ous souhaitons que les proposition

s

que nous formulons issues se situent au

cœur

de l'agenda

politique

et donc nous allons dans les semaines et les mois à venir à la rencontre des Corses et échanger sur la base de ces propositions pour que

celles-ci

puissent être au centre d'une avancée réelle pour la Corse.