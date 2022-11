Entretien Simeoni – Darmanin : Les réactions des groupes politiques de l’Assemblée de Corse

« Nous ne serons jamais dans la quête obsessionnelle du consensus. En revanche, là où je vous rejoins, c’est lorsque nous montons à Paris, il faut que nous ayons des lignes partagées », commente Jean-Martin Mondoloni. Le leader du groupe de droite redit, d’abord, ce qui rassemble et ce qui diverge avec les Nationalistes : « Concernant l’affaire dite des prisonniers politiques, on ne pourra pas s’exonérer de poser cette question. Parce qu’humainement, c’est une question à laquelle on ne peut pas rester insensible, et parce que, de toute façon, ne pas en parler, c’est faire comme si elle n’existait pas et comme si on n’avait pas un sujet qui allait polluer et intoxiquer le processus. Mais ce qui nous distingue dans l’hémicycle, c’est que certains en font un préalable pour discuter. Nous, on considère qu’il faut réactiver les discussions avec Beauvau le plus tôt possible. Pour une raison simple : si problème il y a, c’est à ce niveau-là qu’il doit être réglé. Ce n’est pas entre nous que l’on le va régler, c’est en discutant avec Paris ». Pour lui, il y a d’autres problématiques techniques « qui sont moins prioritaires au regard de certains, mais qui le sont pour nous, et que beaucoup de nos concitoyens considèrent comme urgentes : l’eau, l’assainissement, les déchets… On va se retrouver d’ici à quelques mois sans eau, il va bien falloir qu’on en parle à un moment donné ». Pour conclure, le président d’U Soffiu Noviu affirme qu’il n’a « qu’un repère dans l’Histoire contemporaine de processus dit historique. C’est le Reconciliation Act en Afrique du Sud. En 1995, quand ils ont voté, Nelson Mandela était libéré tout de suite. Mais des membres de l’ANC ont croupi longtemps en prison. Ils n’ont pas été libérés tout de suite. Et pourtant, le processus a avancé. Et ce n’est qu’à terme que tout le monde y a trouvé son compte. On devrait s’inspirer très modestement de ce qui s’est passé ailleurs ». Il demande, donc, à l’Exécutif « de créer les conditions d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble en reprenant le plus vite possible les échanges avec le ministère ».