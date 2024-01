Petr’Anto Tomasi : "Les militants de Corsica Libera se fondent avec Nazione"

- Que devient Corsica Libera avec la création de ce nouveau mouvement indépendantiste Nazione ?

- Aujourd’hui les militants de Corsica Libera sont partie prenante de Nazione et donc Corsica Libera cède la place à Nazione pour porter le combat national et ses militants seront intégrants de la démarche.



- Cette refondation de la lutte de libération nationale était-elle nécessaire ?

- Oui et cela faisait partie des orientations du dernier congrès de Corsica Libera puisque dans notre motion d’orientation générale en novembre 2022, nous avions adopté une orientation visant à lancer un appel pour jeter les bases d’un regroupement plus large de ceux qui se reconnaissent dans le courant de la lutte de libération nationale. Par la suite le FLNC a également pris une position en ce sens appelant à la création d’une plateforme patriotique transcendant les paris et donc Patriotti, l’association des anciens prisonniers, a pris cette initiative qui se concrétise. Finalement, aujourd’hui, c’est l’aboutissement d’un long chemin de l’ensemble des composantes de la lutte de libération nationale qui a bien voulu y participer.



- Un mouvement qui base son action première sur la réappropriation des fondamentaux de la lutte ?

- Certes, les orientations évoquées dans la motion adoptée aujourd’hui lors de l’assemblée générale constitutive de Nazione, ont toujours été portées par le courant indépendantiste, mais il est vrai qu’il y avait une remontée du terrain pour retrouver une complémentarité des luttes et pour réinvestir les contre-pouvoirs et le terrain. Donc aujourd’hui, au-delà de la motion d’orientation générale en 15 points et qui reprend les fondamentaux de la LLN avec notamment l’accession à l’indépendance et la création d’une république corse, la solidarité politique avec le FLNC, des marqueurs politiques importants notamment en matière sociale et en matière d’internationalisation de la lutte, il faut mettre en application cette volonté portée par les militants de retrouver l’action de terrain afin d’avoir des contre-pouvoirs qui permettent véritablement de faire changer les choses dans ce pays.