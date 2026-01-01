Intempéries - Jusqu’à 250 mm de cumul de précipitations attendus ce lundi en Corse

La Corse est placée en vigilance orange concernant les phénomènes pluie et inondations, vigilance jaune pour le phénomène avalanche mais également pour vagues submersion en raison d’un fort vent d’est qui se lève. La forte houle qui va se former aura donc pour effet d’empêcher les fleuves en crue de se déverser normalement en mer.





En 24 heures, le Cortenais a enregistré des cumuls de précipitations de l’ordre de 80 mm « en revanche nous avons des précipitations plus notables du côté de Ghisoni où l’on a enregistré entre 150 et 200 mm, soit 200 litres d’eau au m², sur un large secteur du Fium’Orbu. En montagne, dès 1450 mètres, c’est la neige qui tombe abondamment. Sur la façade est de l’île et sur les contreforts on enregistre entre 80 et 100 mm. Et on attend encore 120 mm sur la côte est et entre 200 et 250 mm sur les reliefs et les contreforts est. C’est beaucoup d’autant que les sols sont déjà saturés », a indiqué Yves Guezou, prévisionniste à Météo France, les risques de débordement des cours d’eau sont majeurs « d’autant qu’il y a un facteur aggravant avec la houle de sud-est qui se lève sur toute la façade orientale et nous allons passer en vigilance jaune pour vagues submersion dès la nuit prochaine et jusqu’à demain. Les cours d’eau auront des difficultés à s’évacuer ».





Les précipitations devraient cesser dès ce mardi avec une nette amélioration jeudi. En revanche, de nouvelles précipitations sont attendues entre vendredi et samedi.

A Corte, au Ponte Vecchju, le Tavignani a atteint ce matin 3,29 mètres. La hauteur de la crue était de 5,8 m au Pont d’Altiani. Le Golu, quant à lui, a atteint 3,43 m à Barchetta et 2,86m à Ponte-Leccia.

En raison des prévisions météo pour les heures qui viennent, le service Cort’Acqua a basculé le réseau d’eau potable de la ville de Corte sur les forages, de manière à anticiper tous risques de dégâts sur la prise d’eau située dans la vallée de la Restonica.