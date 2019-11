"Infractions sur les armes" : classement sans suite pour "irrégularité" de la procédure contre Charles Pieri

La perquisition a été réalisée en présence de deux témoins requis, lesquels ont refusé de signer partiellement certaines pièces relatives à la perquisition et à la saisie des armes.Le parquet de Bastia a décidé en conséquence de lever la garde à vue de Charles Pieri.Dans le cadre des vérifications ultérieurement conduites, notamment par l'IGPN, un certain nombre de dysfonctionnements a été matérialisé, entre autres :il n'est pas établi que la présence des deux témoins requis pour assister à la perquisition a été constante et attentive, les deux témoins ayant notamment utilisé, à de multiples reprises, leurs téléphones portables pendant cette opération de police ; les objets saisis et placés sous scellés n'ont pas fait l'objet d'une présentation systématique, précise et formelle aux deux témoins requis ; le procès-verbal de perquisition soumis à la signature des deux témoins a été daté du 16 juillet 2019 alors qu'il a été rédigé le 17 juillet 2019, sans aucune mention relative à cette rédaction différée.Ces points affectent la validité des actes ainsi établis.Le parquet de Bastia, en charge du contrôle de la régularité des actes effectués par les officiers de police judiciaire, a donc procédé, pour irrégularité, au classement sans suite de la procédure incidente ouverte pour infractions à la législation sur les armes à l'encontre de Charles Pieri.