Incendies : Deux feux à Bisinchi et Volpajola


La rédaction le Jeudi 23 Octobre 2025 à 16:34

Les services d'incendie de Haute-Corse sont intervenus dans le courant de l'après-midi sur deux incendies qui ont éclaté sur les territoires des communes de Bisinchi et Volpajola dans le centre de l'île. Point commun aux deux foyers : ils sont partis en bord de route !



(Archives CNI)
Un incendie s’est déclaré ce jeudi en bordure de la route départementale D15, entre Campile et Bisinchi. Quatre engins du SIS 2B et un de la réserve communale de Bisinchi ont été mobilisés pour maîtriser les flammes qui ont parcouru environ 5 000 m² de maquis et de sous-bois. Le feu est désormais fixé.
 

Un autre départ de feu est survenu sur la D7, entre Volpajola et Campitello. Le sinistre, difficile d’accès et alimenté par une végétation dense, s’est propagé en direction de Barchetta. Cinq engins de lutte et deux chars ELP ont été engagés sur le secteur.
Environ un hectare a été parcouru par les flammes.




