Incendie en cours à Aullène : plusieurs hectares menacés dans le secteur du col de la Vaccia

Un incendie de végétation s’est déclenché ce mercredi 6 août peu après midi, à hauteur du col de la Vaccia, sur la commune d’Aullène.



Le feu, qui progresse dans une zone de forêt et de maquis, menace actuellement plusieurs hectares. Face à la situation, d’importants moyens ont été déployés par le Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud.

Trente-deux sapeurs-pompiers sont engagés sur le terrain, appuyés par huit véhicules de lutte contre les incendies. Un hélicoptère bombardier d’eau du SIS 2A, ainsi qu’un hélicoptère lourd, participent également aux opérations



L’incendie est toujours en cours et les équipes poursuivaient leurs efforts pour tenter d’enrayer sa progression. Les autorités invitent la population à ne pas gêner l’intervention en évitant de circuler dans le secteur.