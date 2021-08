Incendie dans le Var et pollution aux particules fines : l'alerte maintenue ce 18 aout en Corse

"Ce nouvel épisode de pollution est la conséquence de l’important incendie qui sévit actuellement dans le Var et qui a déjà parcouru 7 000 hectares" - indique ce mercredi matin Qualitair Corse qui rappelle également que, suite à l’important panache de fumée qui a touché notre île mardi, "le seuil d’information et de recommandations a été dépassé en Corse-du-Sud."



"Compte tenu de l’évolution de l’incendie et des conditions météorologiques nous sommes susceptibles de mesurer encore de fortes concentrations en particules fines durant la journée du 18 août 2021 sur l’ensemble de la Corse. C’est pourquoi la procédure d’alerte est maintenue pour aujourd’hui mercredi."



Qualitair Corse rappelle enfin que "la durée de l’épisode n’est toujours pas prévisible et dépendra de l’évolution de l’incendie et des conditions météorologiques."