Incendie d’une paillote à l’Arinella : l’auteur présumé interpellé

Dans la nuit du 30 septembre dernier, une paillote située sur la plage de l’Arinella, à Bastia, avait été entièrement détruite par un incendie d’origine volontaire. Le sinistre avait mobilisé d’importants moyens de secours.

Aucun blessé n’avait été signalé, mais les dégâts matériels étaient considérables.





Une enquête avait immédiatement été ouverte et confiée à la Division de la Criminalité Territoriale. Après plusieurs mois d’investigations, les enquêteurs sont parvenus à identifier puis à interpeller, la semaine dernière, l’auteur présumé des faits.

Il devra répondre de son acte prochainement devant la justice.