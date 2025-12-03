CorseNetInfos
Incendie d’une paillote à l’Arinella : l’auteur présumé interpellé


La rédaction le Lundi 1 Décembre 2025 à 19:56

Placée en garde à vue, la personne mise en cause a été déférée au Parquet à l’issue de la procédure.



Dans la nuit du 30 septembre dernier, une paillote située sur la plage de l’Arinella, à Bastia, avait été entièrement détruite par un incendie d’origine volontaire. Le sinistre avait mobilisé d’importants moyens de secours.
Aucun blessé n’avait été signalé, mais les dégâts matériels étaient considérables.


Une enquête avait immédiatement été ouverte et confiée à la Division de la Criminalité Territoriale. Après plusieurs mois d’investigations, les enquêteurs sont parvenus à identifier puis à interpeller, la semaine dernière, l’auteur présumé des faits.
Il devra répondre de son acte prochainement devant la justice.




