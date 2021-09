Incantèsimu en concert à Bastia pour présenter son nouvel album

Un concept innovant durant le concert



Incantèsimu a travaillé avec l'association "Hors normes" pour proposer 5 dispositifs de



En attendant, pour se procurer un billet

Un pass sanitaire et un masque seront demandés à l'entrée. Incantèsimu a travaillé avec l'association "Hors normes" pour proposer 5 dispositifs de boucles magnétiques pour les mal-entendants qui leur seront distribuées pour pouvoir écouter le concert. Elles seront également disponibles pour les personnes appareillées.En attendant, pour se procurer un billet rendez-vous ici ou directement sur place.Un pass sanitaire et un masque seront demandés à l'entrée.

Quatre ans après leur passage dans The Voice, le groupe de Pop corse Incantèsimu revient sur les devants de la scène avec un concert au théâtre de l'Alb'oru ce vendredi 24 septembre. Cette date sera l'occasion de présenter les titres de leur nouvel album qui devrait voir le jour à l'été 2022. "Pour nous cette date représente un nouveau départ", lance à l'approche du jour J, Joseph Pastinelli, l'un des membres fondateurs.Depuis le télé-crochet, le groupe qui avait repris aux auditions à l'aveugle Zombie de The Cranberries et intégré l'équipe de Mika, n'a cessé de travailler sur la recherche d'un genre musical à adopter. Pendant le confinement, est né ce qu'ils appelleront une "nouvelle esthétique musicale faite d'unexplique Yvan Hébert pianiste et chanteur d'Incantèsimu.oublier les codes pour respecter d’où l’on vient", complète Joseph Pastinelli. Les morceaux de l'album seront en langue corse, en anglais et en français accompagnés par des guitares, un piano, de la batterie, la cetera, le violoncelle et la guitare électrique. Ils pourront compter sur Pierre-Manuel Pescetti, à la guitare et à la voix pour les accompagner.Mis à part les sonorités, le groupe a aussi voulu s'attaquer aux paroles. Notamment aux textes en langue corse qui ont été retravaillés par l'auteur Lisandru Gambini. "On voulait des paroles moins succinctes", assure Yvan. Dans celle-ci, il s'agira de porter leurs valeurs, celles de l'amour pour leur terre ou encore le respect des anciens.