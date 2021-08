Les concerts bientôt accessibles aux personnes malentendantes en Corse

La première utilisation se fera en septembre. « Le temps de me former » précise Vanina Leca. Et quoi de mieux qu’un concert pour un test grandeur nature ? L’association a donc mis en place le dispositif avec le groupe de musique Incantèsimu, parrain d’Hors Norme, pour un premier test le 24 septembre prochain à l’Alb’oru à Bastia dans le cadre de leur concert.



L’association veut rendre le dispositif accessible gratuitement. « C’est notre rôle. On se demande toujours comment améliorer la vie des personnes handicapées alors, à notre échelle, nous agissons » explique Vanina Leca. Si les 5 BIM ne suffiront pas pour l’instant à couvrir tous les besoins, l’association fait le pari d’améliorer la démarche. Si la demande y est, d’autres seront achetées pour offrir aux handicapées auditifs la possibilité de vivre comme tout le monde et de venir remplir les salles de spectacles et de réunion.