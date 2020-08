In Vino veritas : le Minustellu.. plus qu'un faire- valoir

Longtemps considéré comme un vin d'assemblage, pour le sommelier du Bel Omba le minustellu est bien autre chose.

"C'est un cépage délicat, qui apporte de l'acidité. Ce n'est pas du tout un vin lourd, bien au contraire et il bonifie les autres cépages comme le sciacarellu en apportant sa structure tanique lors des assemblages. Certaines vins, comme les rouges de Granajolo, à Sainte-Lucie, San Armettu, à Sartène, ou bien le domaine Vecchio à Alistro lui font la part belle en sortant des crus uniquement composés de minustellu, sans oublier le somptueux clos Canareccia en amphore. Cela prouve bien qu'il ne sert pas, seulement, qu'à faire de l'assemblage. C'est un vin qu'il faut comprendre et qu'il convient d'encadrer au niveau du cépage pour ne pas qu'il se disperse. C'est un vin de mets raffinés, avec un goût d'essences rares, qui ira bien avec un poisson de roche, la pasta con le vongole, des champignons ou bien, encore, une volaille rôtie. Dans tous les cas un plat délicat et pas du tout une viande trop forte "