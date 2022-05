Impôts : En Corse, la date limite pour la déclaration en ligne est fixée au 31 mai 2022

La date limite approche pour les contribuables corses. Si dans les départements de l’Ain (01) à la Corrèze (19) l’échéance pour compléter et valider la déclaration était fixée à ce mardi 24 mai au soir, à 23h59, sur l"ile , il reste encore une semaine pour déclarer ses revenus en ligne sur impot.gouv.fr Pour 2022, en effet, la date butoir est fixée au 31 mai pour les contribuables des départements de la Corse (20) à la Meurthe-et-Moselle (54) et au 8 juin pour les départements de la Meuse (55) à Mayotte (976).Pour ceux qui déclarent sur papier, la date limite, initialement prévue au 19 mai, a été repoussée exceptionnellement au 31 mai , car certains ont reçu leur déclaration préremplie plus tard que les années précédentes.Si vous faites votre déclaration après la date limite une majoration de 10% s'applique dès le premier jour de retard, en l'absence de mise en demeure, puis 20 % en cas de dépôt tardif, dans les 30 jours suivant une mise en demeure. Passé ces 30 jours, la majoration grimpera à 40 %. Des intérêts à 0,20 % par mois de retard sont aussi comptabilisés. Si l’administration fiscale découvre des activités occultes, la majoration sera de 80 %.