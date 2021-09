"Importer du bois de chauffage en Corse est ubuesque", selon u Culletivu per a Furesta Corsa

le Lundi 20 Septembre 2021 à 18:21

Alors que la Corse est la région la plus boisée de France, des tonnes de bois de chauffage sont importées chaque année. Une situation "ubuesque" selon u Culletivu per a Furesta Corsa qui sur les réseaux sociaux déplore "une dépendance toujours plus grandissante organisée par des lobbys alors que les richesses restent inexploitées."

Sur l'ile, où la surface boisée représente 60% du territoire et 557 000 ha, les opportunités commerciales seraient importantes selon le collectif qui réitère l'urgence "de voir s’engager une dynamique de travail sur la question forestière avec l’ensemble des décideurs publics."