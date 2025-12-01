IFEMINA, le nouvel institut dédié aux pathologies féminines à l'hôpital privé Sud Corse d'Ajaccio

IFEMINA, c'est le nom du nouvel Institut de la Femme in Aiacciu mis en place par l'Hôpital privé Sud Corse. Dédié aux pathologies de la femme, comme le cancer du sein, l'endométriose, le prolapsus, la ménopause et bien d'autres, son objectif est de simplifier les parcours de soins pluridisciplinaires pour les patientes, afin de proposer des parcours complets, personnalisés et coordonnés. "Pour les femmes, cet institut permet de centraliser en un seul lieu et en un seul temps, et pour les praticiens cela permet de travailler en équipe (à l'échelle régionale) et de partager nos connaissances et nos pratiques pour offrir une décision médicale concertée ", résume le Docteur Stéphane Oden coordinateur de l'équipe pluridisciplinaire et chirurgien gynécologue.



Créé depuis quelques semaines, l'institut a lancé son premier parcours dédié au cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose. "Ce que l'on essaie de mettre en place avec l'Institut de la femme sur le versant cancer du sein, c'est d'abord une stratégie d'accélération du diagnostic avec pour nous des contacts privilégiés, des discussions avec les radiologues, des rendez-vous et des biopsies rapides où les patientes ne vont à avoir qu'un numéro à appeler", dévoile le Dr Oden. Finies les prises de rendez-vous multiples entre médecin, radiologue, biopsie, gynécologue... l'idée, "est vraiment de raccourcir les parcours, surtout pour les patientes qui viennent de loin". "Et le deuxième temps qui est très important, c'est celui que l'on prend avant la chirurgie, avec un hôpital de jour qui va permettre à la patiente de revoir le chirurgien, l'anesthésiste. On peut compléter le bilan biologique, le bilan d'imagerie avec un scanner, une psychologue, une diététicienne, l'infirmière qui va reprendre tous les éléments, répondre aux questions et les patientes font leur pré-admission", explique le chirurgien. "Après l'opération, tout ce qui est traitements adjuvants (chimiothérapie, radiothérapie) se fait en collaboration avec l'hôpital d'Ajaccio ou d'autres acteurs. J'ai opéré une patiente cet été et elle est partie à Paris pour l'hiver et elle fait sa radiothérapie là-bas", ajoute-t-il alors que l'hôpital privé a déjà pris en charge 80 patientes pour un cancer du sein. Ce premier parcours accompagne ainsi les patientes du dépistage au diagnostic jusqu'à la chirurgie avec pour priorité des délais rapides et une coordination entre les différents intervenants médicaux. Avec l'objectif aussi que les patientes n'aient plus à se déplacer sur le continent pour ce type de cancer.