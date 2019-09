Hot is Fooding, la street food à l’honneur à Bastia

10 stands d'artisans locaux en mode street food

des vignerons, produits de la mer, burgers, pâtisseries et des surprises

une ambiance music live, des dj set à ciel ouvert avec plusieurs styles dont les groupes Juicy Froots et les Spice boys band

5 zones sur l'évènement : comptoirs, tables, piste de danse, jeux d'enfants et bien sûr le coin sieste !

Créé il y a 4 ans et après deux éditions dans le Péristyle du Théâtre, les Halles Bastiaises, initiées par Rémi Codaccioni et William Agostini, ont déménagé sur la place Vincetti. L’occasion de recevoir des foodtruck et des stands de street food autour d’un concept simple : bien manger, se détendre, écouter de la musique live et surtout passer un excellent moment entres amis.Ce concept baptisé Hot is fooding propose :L'édition de l’an dernier, qui peut compter sur un réseau de partenaires investis dans la réussite de l'événement, a rassemblé 2500 personnes. L’objectif, avec la Ville de Bastia et les acteurs du quartier de la Citadelle, est de proposer une fête qui valorise ce lieu magique qu’est la place Vincetti, à deux pas de la citadelle. Le slogan de cette équipe de passionnées : « In tantu, sarà nostru u piacè di sparte cù voi stonde di piacè, di rise, di macagne è sicura di regalà si ingiru à un bellu spuntinu ! »Tout un programme pour cette nouvelle édition de Hot is Fooding les 20, 21 et 22 septembre à Bastia.